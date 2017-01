Retrouver l'équilibre

Benoît Rioux 10-01-2017 | 17h58

MONTRÉAL - Il y a eu cette pause salvatrice prise par Kim Boutin l'an dernier, puis ce fut au tour d'Audrey Phaneuf au cours des derniers mois.

Tout récemment, Phaneuf a recommencé tranquillement à s'entraîner avec l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste, mais elle ne participera pas aux Championnats canadiens, de vendredi à dimanche, à l'aréna Maurice-Richard.

«Les petites filles sont jeunes et elles ont des remises en question, a commenté Marianne St-Gelais, lorsque questionnée sur le sujet. J'ai l'impression que nous, nous n'avions peut-être pas ça dans le temps. Dans mon cas, quand je suis arrivée ici à 17 ans, c'était clair que je faisais du patin, que ma vie professionnelle allait être différente, que mon école allait prendre un peu le bord, mais je négociais bien avec ça.»

«Il y a clairement quelque chose en ce moment avec les jeunes qui arrivent. Il y a un combat plus difficile qu'elles se livrent et elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. C'est normal d'avoir des rechutes, car elles ne sont plus sûres qu'elles font la bonne affaire.»

Pour retrouver son équilibre, Phaneuf sait qu'elle pourra toujours compter sur St-Gelais pour l'épauler. Elle compte par ailleurs, en Boutin, sur un extraordinaire exemple à suivre.

À 22 ans, Boutin parle ainsi avec une maturité étonnante. L'athlète de Sherbrooke a beaucoup évolué pendant la pause qu'elle s'est offerte en 2016.

«La pause de six mois que j'ai prise l'an passé m'a vraiment aidée, a elle-même reconnu Boutin. Je me suis aperçue qu'être à 100 % dans le patin, de toujours penser à être sur la coche et penser juste à moi, je n'étais pas bien là-dedans.»

Patiner pour soi

Boutin affirme justement avoir retrouvé un certain équilibre.

«Est-ce que je patinais pour moi? J'ai des gros doutes, a-t-elle laissé entendre. J'ai tendance à m'oublier dans la vie.»

Voilà qu'elle voulait bien faire, mais notamment pour plaire à ses entraîneurs.

«Maintenant, je le fais pour moi», a assuré Boutin.

«J'ai eu une confrontation de valeurs, a ensuite expliqué la patineuse, en revenant sur sa fameuse pause. Par exemple, à l'école, j'étais en sciences humaines et j'avais l'impression de faire dans la demi-mesure. Là, je suis en éducation spécialisée et je me retrouve davantage là-dedans. Je suis une fille qui aime aider et être là pour les autres.»

Phaneuf peut en prendre note. À 20 ans, l'athlète de Saint-Hyacinthe a encore tout l'avenir devant elle. Encore une fois, tout demeure une question d'équilibre, ce qui, au patinage de vitesse, demeure un facteur essentiel. Il suffit de regarder filer Boutin sur la glace pour s'en convaincre.