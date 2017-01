5 à 7 nouvelles sportives : Un bon test pour Scherbak

Agence QMI 06-01-2017 | 17h40

Tout juste rappelé des IceCaps, l'attaquant du Canadien de Montréal Nikita Scherbak sera en uniforme pour affronter les Maple Leafs, samedi soir, à Toronto.

Michel Therrien, est d'ailleurs curieux de voir le joueur de 21 ans à l'œuvre dans un contexte de match de la Ligue nationale. L'entraîneur du Tricolore a avoué avoir été déçu du rendement de Scherbak au dernier camp d'entraînement.

«De ce qu'on me rapporte, il progresse bien avec les IceCaps. Il est beaucoup plus intense, il est beaucoup plus responsable avec et sans la rondelle. On va voir où il est rendu dans son développement, a indiqué Therrien après l'entraînement de vendredi.

En 27 matchs avec les IceCaps de St. John's dans la Ligue américaine de hockey, l'attaquant russe a récolté 20 points, dont 10 buts.

(...)

Milos Raonic a atteint les demi-finales du tournoi de Brisbane, en Australie, grâce à une victoire contre Rafael Nadal.

L'Ontarien, troisième joueur mondial, s'est imposé en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4 face à l'Espagnol, qui occupe maintenant le neuvième rang du classement de l'ATP.

Dans le carré d'as, Raonic, champion en titre du tournoi, croisera le fer avec le Bulgare Grigor Dimitrov.

L'autre demi-finale opposera le Suisse Stan Wawrinka au Japonais Kei Nishikori.

(...)

En bobsleigh à deux, Kaillie Humphries et Melissa Lotholz ont décroché la médaille d'or à la Coupe du monde d'Altenberg, en Allemagne. C'était la première fois de la saison que les deux Canadiennes faisaient équipe.

Humphries, quatre fois médaillée aux championnats du monde et deux fois aux Jeux olympiques, a grimpé sur le podium à ses 12 dernières courses en Coupe du monde. Il s'agit de sa 19e victoire et de son 41e podium en carrière sur le circuit.

(...)

En cette dernière journée de transactions dans la LHJMQ, l'Armada de Blainville-Boisbriand a mis la main sur l'attaquant Alex Barré-Boulet des Voltigeurs de Drummondville.

Barré-Boulet a été acquis avec un choix de 6e tour. Les Voltigeurs obtiennent pour leur part Devon Castonguay, Guillaume Desmarais et des choix de 1er, 2e et 4e tours.

Barré-Boulet a amassé 48 points, dont 17 buts, en 37 matchs cette saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il pointe au neuvième rang des pointeurs du circuit Courteau.