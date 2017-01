5 à 7 nouvelles sportives : Prêt pour les éliminatoires

05-01-2017 | 16h52

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay et le porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh Le'Veon Bell ont été choisis les joueurs par excellence en attaque du mois de décembre dans la NFL, jeudi.

Dans l'Association nationale, Rodgers a été nommé en vertu de 112 passes complétées en 161 tentatives. Il a obtenu 1354 verges et rejoint ses coéquipiers 13 fois dans la zone payante, ne commettant aucune interception.

Pour ce qui est de Bell, qui croisera le fer avec les Dolphins de Miami au premier tour éliminatoire de l'Américaine dimanche, il a amassé 569 verges et quatre majeurs en 100 courses, ajoutant 179 verges et un touché en 18 attrapés.

Les Blue Jays de Toronto ont accordé jeudi un contrat des ligues mineures au lanceur Gavin Floyd.

L'entente inclut une invitation au camp d'entraînement printanier de la formation ontarienne.

Ennuyé par des problèmes à l'épaule, le droitier de 33 ans n'a pas lancé pour les Jays au cours des trois derniers mois de la saison 2016. Il a fait sa plus récente apparition au monticule le 25 juin.

Le receveur de passes Derel Walker a signé un contrat de recrue avec les Buccaneers de Tampa Bay, jeudi, après avoir disputé les deux dernières campagnes chez les Eskimos d'Edmonton, dans la Ligue canadienne de football (LCF).

L'athlète de 6 pi et 1 po et 188 lb a aidé la formation albertaine à remporter la coupe Grey en 2015, amassant 110 verges et six touchés en 89 réceptions cette année-là.

Lors de la dernière saison, il a récolté 1589 verges et 10 majeurs en 109 attrapés, terminant au deuxième rang de la LCF pour ces trois statistiques, derrière son coéquipier de l'époque Adarius Bowman.

La vedette du Thunder d'Oklahoma City Russell Westbrook a créé tout un émoi sur le terrain, mercredi soir, pendant le match contre les Hornets de Charlotte, en lançant le ballon à la tête de l'arbitre Tre Maddox.

Après la défaite de 123-112 des siens, le joueur s'est abondamment excusé pour son geste.

L'incident est survenu à la fin du premier quart lorsque l'entraîneur du Thunder, Billy Donovan, venait de demander un temps d'arrêt. Westbrook a alors lancé le ballon en direction de Maddox, qui ne l'a jamais vu venir. Il l'a reçu en plein visage. Un autre arbitre, témoin de la scène, a immédiatement donné une faute technique au joueur du Thunder.

Le combattant Brock Lesnar a été suspendu un an par l'Agence américaine antidopage (USADA), jeudi.

L'ancien champion des poids lourds de l'Ultimate Figthing Championship (UFC) sera admissible à un retour dans l'octogone le 15 juillet prochain. Précédemment, il avait également été puni par la Commission athlétique du Nevada.

La peine imposée par l'USADA est rétroactive à la date de suspension provisoire, qui date de juillet dernier.