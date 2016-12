Penelope Oleksiak est l'athlète de l'année QMI

Étienne Bouchard 31-12-2016 | 12h01

MONTRÉAL - La jeune nageuse Penelope Oleksiak - «Penny» pour les intimes -, a fait écarquiller des yeux aux Jeux olympiques de Rio. Ses exploits ont d'ailleurs convaincu l'Agence QMI de la nommer athlète canadien par excellence de l'année 2016 au terme d'un vote quasi unanime.

Avant son passage au Brésil, la Torontoise de 16 ans restait une pure inconnue pour la majorité des amateurs de sport, qui connaissaient davantage son frère Jamieson Oleksiak, défenseur des Stars de Dallas.

Cependant, ses quatre médailles à Rio, incluant une d'or, l'ont élevée au rang de vedette et le titre de porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture des Jeux.

Penelope Oleksiak a obtenu la première décoration en or du pays en s'imposant au 100 mètres style libre. Avant ce triomphe, elle avait donné un aperçu de son immense potentiel en mettant la main sur le bronze au relais 4 x 100 m nage libre et l'argent au 100 m papillon un jour plus tard.

En ajoutant le bronze au relais 4 x 200 m style libre, elle a largement contribué à la récolte canadienne de 22 médailles.

Mentions honorables

Le scrutin-maison de l'Agence QMI a également reconnu les performances du sprinteur Andre De Grasse et du capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, qui ont eu droit à des mentions honorables.

De Grasse s'est hissé au rang des meilleurs de l'athlétisme international avec trois podiums. Il a notamment eu la chance de côtoyer le grand Usain Bolt, remportant le bronze au 100 m et l'argent au 200 m. L'Ontarien a ajouté une troisième place au relais 4 x 100 m.

Quant à Crosby, il a racheté de brillante façon un mauvais début de campagne en 2015-2016. Ses 19 points en séries éliminatoires ont aidé son équipe à soulever la coupe Stanley, le numéro 87 recevant au passage le trophée Conn-Smythe.

L'attaquant a aussi célébré durant l'automne, car il a permis au Canada de gagner la Coupe du monde, tournoi durant lequel il fut le meilleur pointeur.

Les Québécois excellent

Au Québec, la paranageuse Aurélie Rivard, le garde des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif et le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury partagent le titre d'athlète québécois le plus méritant.

Rivard a été éblouissante aux Jeux paralympiques en vertu de quatre médailles, dont trois d'or. Il faut noter ses deux nouvelles marques mondiales aux 50 et 400 m libres.

Pour sa part, Kingsbury n'est pas demeuré en reste.

L'athlète international masculin de l'année de Sports Québec a remporté le globe de cristal en bosses.

Enfin, Duvernay-Tardif a aidé son club à accéder aux matchs éliminatoires. Il a été identifié comme l'un des héros obscurs des Chiefs par le quotidien «USA Today» tôt dans la saison.