Belle récolte à Rio

Benoît Rioux 30-12-2016 | 17h24

MONTRÉAL - Il y a eu Penny Oleksiak, mais c'est toute l'équipe féminine de natation qui a aidé le Canada à briller aux Jeux olympiques de Rio.

Au total, les représentants de l'unifolié ont totalisé 22 médailles, dont quatre d'or.

En raflant des médailles lors des premiers jours, les nageuses ont semblé insuffler une belle dose de confiance aux athlètes canadiens.

À 16 ans, Oleksiak a mené le bal avec quatre décorations, dont celle d'or obtenue à l'épreuve du 100 mètres style libre. Il est toutefois pertinent de rappeler que deux de ses quatre médailles ont été remportées au relais.

La jeune Ontarienne était ainsi accompagnée de Sandrine Mainville, Chantal Van Landeghem et Taylor Ruck quand le Canada a obtenu sa première médaille à Rio, terminant troisième au 4x100 m.

Oleksiak faisait équipe avec Ruck, Britanny MacLean et Katerine Savard pour cette autre médaille de bronze obtenue au relais 4x200 m.

Outre la deuxième médaille individuelle d'Oleksiak, Kylie Masse et Hilary Caldwell ont aussi brillé dans la piscine, offrant un total de six podiums aux nageuses canadiennes.

Les autres médailles d'or du Canada à Rio ont été gagnées par la trampoliniste Rosie MacLennan, le sauteur en hauteur Derek Drouin et la lutteuse Erica Wiebe.

Un autre grand héros canadien à ces Jeux de Rio aura été Andre De Grasse. Il a ainsi gagné l'argent au 200 m, le bronze au 100 m, sans oublier une autre médaille de bronze au relais 4x100 m.

Le Québec se distingue

Chez les Québécois, la plongeuse Meaghan Benfeito est revenue du Brésil avec deux médailles de bronze, l'une obtenue à la tour de 10 m et l'autre au 10 m synchro en compagnie de sa fidèle amie Roseline Filion. Il ne faut pas non plus oublier les médailles de bronze au rugby féminin à sept et au soccer féminin.

Puis, aux Jeux paralympiques, la nageuse Aurélie Rivard a récolté trois médailles d'or et une fois l'argent. Elle a établi, au passage, des records du monde au 50 m libre et au 400 m libre.

Pour compléter le portait des sports amateurs au Québec, il serait illogique de passer sous silence la domination de Mikaël Kingsbury en ski acrobatique.

Le jeune homme a remporté facilement le globe de cristal dans sa spécialité - les bosses -, de même qu'au général parmi toutes les disciplines du ski acrobatique. Kingsbury a aussi fracassé et amélioré le record de victoires en Coupe du monde.

Sans surprise, Kingsbury a été honoré au gala de Sports Québec en mai comme athlète international de l'année du côté masculin. Il a été préféré au fondeur Alex Harvey et au patineur de vitesse Laurent Dubreuil. La skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe a reçu pareil honneur chez les femmes, devançant Rivard, de même que la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais.