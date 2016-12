5 à 7 nouvelles sportives: La fin pour Halak?

30-12-2016 | 16h56

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Les Islanders de New York ont placé le nom du gardien Jaroslav Halak au ballottage, vendredi, au lendemain d'une contre-performance que l'entraîneur-chef Jack Capuano a d'ailleurs largement critiquée.

Les autres organisations de la Ligue nationale de hockey ont 24 heures pour réclamer Halak. Si celui-ci ne trouve pas preneur, il pourrait se retrouver dans la Ligue américaine.

(...)

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Tony Romo pourrait voir un peu d'action, dimanche, lorsque la formation texane disputera son dernier match de la saison face aux Eagles de Philadelphie.

C'est du moins ce qu'a rapporté vendredi le réseau américain ESPN.

Romo n'a pas disputé une seule rencontre du calendrier régulier en 2016, lui qui a été blessé au dos lors d'une partie préparatoire de l'équipe.

(...)

L'entraîneur-chef des Panthers de la Floride, Tom Rowe, a indiqué que l'attaquant Aleksander Barkov sera absent de la compétition durant au moins les deux prochaines semaines.

Le joueur d'avant, dont le nom a été placé sur la liste des éclopés vendredi après-midi, domine les siens avec 27 points en 36 parties cette saison. Il est aux prises avec une blessure dont la nature n'a pas été précisée, ayant été atteint par un lancer de son défenseur Keith Yandle pendant la rencontre de mercredi face aux Maple Leafs de Toronto.

(...)

L'attaquant des Stars de Dallas Patrick Sharp sera de retour dans la formation samedi, lorsque les siens affronteront les Panthers de la Floride.

«Il a reçu la permission de jouer et il se sent bien. Je prévois donc saisir l'opportunité et le faire jouer», a expliqué sur le site NHL.com l'entraîneur des Stars, Lindy Ruff, après la séance d'entraînement de vendredi.

(...)

Le secondeur des Broncos de Denver DeMarcus Ware ne sera pas de retour au jeu cette saison, a annoncé jeudi l'entraîneur-chef de la formation, Gary Kubiak.

Le nom du joueur de 34 ans a été placé sur la liste des blessés en raison d'une rupture discale. Il devait subir une intervention chirurgicale vendredi.