5 à 7 nouvelles sportives : Bede dans la NFL?

23-12-2016 | 16h10

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Les Alouettes de Montréal ont autorisé une équipe de la NFL à accorder un essai au botteur Boris Bede, vendredi.

Les Moineaux n'ont toutefois pas révélé l'identité de l'organisation concernée.

Ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval, Bede a connu des ennuis en 2016, incitant le club montréalais à embaucher Anthony Fera en cours de saison. Également, le natif de Toulon, en France, a vu son nom placé sur la liste des blessés au mois d'août, avant de renouer avec l'action tard dans la campagne.

(...)

Avec la nouvelle clause imposant aux Ligues majeures de baseball et à leurs joueurs de participer à des événements internationaux, les discussions entourant un affrontement possible entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York à Londres commencent à s'accélérer.

C'est ce qu'a rapporté vendredi le journal «Boston Herald».

Certains détails restent toutefois à être négociés en prévision de ce match. Outre les Red Sox et les Yankees, les Mets de New York pourraient également jouer à Londres dans les cinq prochaines années.

(...)

La Ligue nationale de hockey a indiqué vendredi que le match devant opposer les Red Wings de Detroit aux Hurricanes de la Caroline lundi dernier aura lieu le 27 mars.

Le duel n'a pu se dérouler cette semaine en raison d'une fuite de fréon dans le système de refroidissement du PNC Arena de Raleigh. Le problème avait été réglé au bout d'une heure, mais la patinoire n'était pas suffisamment en bon état pour la tenue de la rencontre.

(...)

Le demi offensif des Vikings du Minnesota Adrian Peterson n'affrontera pas les Packers de Green Bay, samedi, en raison d'autres problèmes physiques.

Le joueur-vedette avait manqué plusieurs semaines d'activités à cause d'une déchirure du ménisque du genou subie tôt dans la saison. Il a effectué un retour au jeu peu fructueux dimanche dernier, mais voilà qu'il serait aux prises avec une blessure à l'aine.

Peterson n'a récolté que 22 verges au sol contre les Colts d'Indianapolis, le week-end passé.

(...)

Le Canada a conservé le quatrième rang du classement de la FIFA en soccer féminin, à la suite de la mise à jour effectuée vendredi.

Les représentantes de l'unifolié se retrouvent derrière les États-Unis, l'Allemagne et la France.

L'Angleterre complète le top 5 mondial. Les places 6 à 10 sont occupées dans l'ordre par l'Australie, le Japon, la Suède, le Brésil et la Corée du Nord.