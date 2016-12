Charles Hamelin décroche l'or au 1000 m

18-12-2016 | 15h10

Charles Hamelin a récolté sa première médaille d'or individuelle de la saison, dimanche. Il s'est imposé dans le deuxième 1000 m du week-end à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste disputée à Gangneung, en Corée du Sud.

La délégation canadienne a conclu la journée avec quatre médailles. Charle Cournoyer a raflé le bronze au 1000 m, tandis que le relais masculin est monté sur le podium pour la première fois de la saison en récoltant l'argent. Le relais féminin a quant à lui obtenu le bronze.

En ajoutant les cinq médailles récoltées samedi, l'équipe canadienne termine ainsi son initiation à la glace des Jeux olympiques de 2018 avec une récolte de neuf médailles pour le weekend. Il s'agit de sa meilleure performance à une étape de la Coupe du monde jusqu'ici cette saison et de son total le plus élevé depuis l'étape présentée à Toronto en novembre 2015.

Hamelin et Cournoyer ont réussi le troisième doublé canadien de la fin de semaine. Le Russe Semen Elistratov s'est glissé entre les deux pour mériter l'argent.

«Aujourd'hui, ç'a été une journée assez bien pour moi parce que j'avais eu des moments assez difficiles depuis que l'équipe est arrivée en Asie, a déclaré Hamelin dans un communiqué. Dimanche, je voulais vraiment sortir tout ce que j'avais pour monter sur le podium, me mettre en confiance et mettre une bonne ''vibe'' dans la bâtisse avant de partir, car la prochaine fois qu'on risque de la voir, c'est pendant les Jeux olympiques.»

De son côté, Cournoyer s'est dit également très satisfait de sa médaille de bronze, surtout à la suite du travail qu'il a fait au cours de l'automne.

«J'ai travaillé sur beaucoup de choses récemment dans mes courses», a dit Cournoyer, qui est monté sur un podium, dimanche, pour la première fois depuis sa victoire au 1000m à Calgary, à l'occasion de la première Coupe du monde en 2016-2017.

«Cette saison, mon but est vraiment d'améliorer les décisions que je prends dans mes courses. Dans certaines courses, je me suis mis en danger quand je me suis retrouvé dans des situations avec lesquelles je n'étais pas habitué ou à l'aise.»

Premier podium de la saison au relais masculin

Hamelin et Cournoyer ont par la suite remporté leur deuxième médaille de la compétition en mettant la main sur l'argent au relais en compagnie de Samuel Girard, Pascal Dion ainsi que François Hamelin, qui a patiné au cours des rondes précédentes et qui célébrait son 30e anniversaire de naissance, dimanche.

La Hongrie a remporté l'or et les États-Unis, le bronze.

Pour le Canada, il s'agit d'un premier podium au relais masculin cette saison après avoir notamment terminé deux fois en quatrième position.

« On a fait un excellent travail aujourd'hui, a indiqué Charles Hamelin. C'est notre meilleur relais depuis que nous sommes en Asie. Nous avons ajouté des petits trucs dans l'exécution de nos relais. Nous avons bien protégé notre place alors que nous étions cinq équipes.»



Au relais féminin, le Canada est monté sur le podium pour une troisième Coupe du monde consécutive en méritant la médaille de bronze. La Corée du Sud a gagné l'or, suivie des Pays-Bas.

Le quatuor canadien, composé dimanche de Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, Kasandra Bradette et Kim Boutin, était en tête avec huit tours à faire jusqu'à ce qu'une chute les fasse glisser au troisième rang.

«On avait vraiment une bonne stratégie, nous étions solides, a constaté Marianne St-Gelais. Une chute a changé le cours des choses, mais je pense que nous pouvons être fières de ce que nous avons fait. Nous avons offert un tout nouveau relais et c'était vraiment solide.»