5 à 7 nouvelles sportives : De retour derrière un banc?

16-12-2016 | 16h44

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'ex-entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey Bob Hartley pourrait bien s'être trouvé un nouveau boulot.

Celui qui a été congédié inopinément par les Flames de Calgary au printemps dernier - un mois après que les Flames eurent terminé leur saison - deviendrait le pilote de la formation de la Lettonie.

C'est du moins ce qu'a rapporté le site letton sportacentrs.com. La Fédération lettonne de hockey devrait en faire l'annonce au cours des prochains jours.



(...)



Tous les groupes concernés sont près d'en venir à une entente pour un match extérieur qui aura lieu le 17 décembre 2017, au TD Place d'Ottawa, entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs.



«J'ai eu une rencontre ce matin et nous avons réglé la majorité des sujets qui pouvaient poser problème», a dit le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, vendredi, au quotidien «Ottawa Citizen».

«Nous voulons tous que cette partie ait lieu et c'est comme cela depuis le début du processus.



(...)



Les Falcons d'Atlanta devront une fois de plus se passer des services du receveur de passes Julio Jones, dimanche, contre les 49ers de San Francisco.



Jones n'est toujours pas rétabli de l'entorse à un orteil qu'il a subie il y a deux semaines dans la défaite de 29-28 de son équipe face aux Chiefs de Kansas City.

Le demi de coin Jalen Collins sera lui aussi laissé de côté en raison de douleurs à un genou. C.J. Goodwin et Deji Olatoye seront appelés en renfort.



(...)



Ronda Rousey a affirmé que son retour dans l'octogone n'est pas du tout motivé par l'argent dans une récente entrevue, dénonçant au passage Connor McGregor et le boxeur Floyd Mayweather pour leur insatiable appétit de billets verts.



«Si l'argent est la motivation, alors c'est de la merde!» a dit au réseau ESPN la combattante rencontrée dans un chalet situé dans les montagnes à deux heures de Los Angeles.

C'est d'ailleurs à cet endroit qu'elle s'entraîne en prévision de son affrontement contre la championne brésilienne Amanda Nunes, le 30 décembre à Las Vegas. Mais d'ici là, elle s'en est pris à d'autres cibles.



(...)



L'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal aura un nouvel entraîneur de la ligne offensive la saison prochaine. Mathieu Pronovost se joint à la famille des Bleus et remplacera Tony Addona, maintenant à la retraite.



L'entraîneur-chef Danny Maciocia a confié les rênes de la ligne à l'attaque des Carabins à Pronovost. Ce dernier occupait les mêmes fonctions, en plus d'être coordonnateur à l'attaque avec le Vert & Or de Sherbrooke jusqu'à récemment.