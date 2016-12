Une prise de conscience suggérée aux parents

Benoît Rioux 12-12-2016 | 17h36

L'image du père qui voit un peu trop rapidement son fils dans la Ligue nationale de hockey est peut-être celle qui trouve la plus grande place dans l'esprit collectif au Québec. Le problème semble toutefois beaucoup plus répandu.

Statistique choquante avancée dans le cadre d'une nouvelle campagne lancée par l'organisme Sport pur : 70 % des enfants abandonnent le sport avant de commencer l'école secondaire parce qu'ils ne s'amusent plus. Malheureusement, les parents y sont souvent pour quelque chose.

Les parents de la nageuse Aurélie Rivard, de la planchiste Caroline Calvé et de la nageuse synchronisée Karine Thomas ont tous contribué à la récente initiative qui vise, par le biais d'entrevues et de publicités, une prise de conscience pour aider à mieux guider les jeunes sportifs.

«Au départ, la compétition la stressait beaucoup et on essayait de l'accompagner du mieux possible là-dedans, a ainsi raconté Nadine Galipeau, la mère d'Aurélie. Elle avait peur de ne pas bien faire et souvent, je lui disais: "même si t'arrivais la dernière, qui ça peut bien déranger?"»

L'exemple de la famille Rivard, qui devait composer avec les problèmes d'anxiété de la nageuse, en est un parmi tant d'autres. Il illustre toutefois parfaitement qu'il n'est pas nécessaire de pousser son enfant vers la victoire à tout prix.

«Les athlètes de haut niveau transforment même les défaites en tremplin pour aller plus haut», a d'ailleurs fait remarquer Jean Calvé, le père de Caroline, dans sa vidéo.

Bon retour à la maison!

Comme le prône la campagne intitulée «Le retour à la maison», l'objectif est de sensibiliser les parents sur le poids et le pouvoir que leurs paroles exercent sur la perception de leurs enfants vis-à-vis les disciplines sportives qu'ils pratiquent.

À propos d'Aurélie Rivard, elle a appris à mieux gérer son anxiété et à savourer son sport au fil des ans. Si bien qu'elle a notamment remporté trois médailles d'or et une d'argent aux récents Jeux paralympiques de Rio. Avant d'y parvenir, l'accent n'a toutefois pas été mis systématiquement sur le besoin absolu de gagner.

«C'est sûr que je suis fière d'Aurélie, a repris Mme Galipeau. Elle a fait des pas de géant, elle est revenue de loin pour aller aussi haut. Je suis fière de ce qu'elle fait dans la piscine, mais je suis surtout fière de la personne qu'elle est devenue.»

«Le support de mes parents a été essentiel, a elle-même estimé Rivard, aujourd'hui âgée de 20 ans. Ils me raisonnaient et ont toujours été présents pour moi. Le support de l'entourage est vraiment nécessaire.»