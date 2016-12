5 à 7 nouvelles sportives : Price s'en tire bien

09-12-2016 | 16h50

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price ne sera pas davantage puni pour les coups portés à l'attaquant des Devils du New Jersey Kyle Palmieri au Centre Bell, jeudi soir.

Un responsable de la Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé au réseau NBC que le portier ne sera pas sanctionné pour ses gestes. Celui-ci avait écopé de quatre minutes de punition pour avoir donné quatre coups de bloqueur à Palmieri qui l'avait heurté.

La NFL a annoncé, vendredi, la présentation de quatre parties à Londres en 2017.



Il s'agit d'une augmentation puisque la capitale britannique avait accueilli trois matchs par saison depuis 2014.

«Nous demeurons incroyablement excités par la passion et l'amour que portent les millions de partisans britanniques envers la NFL», a indiqué le commissaire Roger Goodell, par voie de communiqué.



Les équipes impliquées et les lieux de ces rencontres de la saison régulière de 2017 seront précisés mardi prochain.

L'Impact de Montréal a confirmé vendredi qu'il sera désormais associé au Fury FC d'Ottawa, une équipe qui évoluera au sein de l'United Soccer League (USL) en 2017.



Ceci met donc officiellement fin au FC Montréal qui cessera ses opérations.

Le président du club a justifié cette décision en conférence de presse vendredi, lors du bilan de la saison.

«Est-ce que ça fait partie d'un raisonnement financier? Oui, absolument. Mais on sera plus efficace en prenant l'argent dépensé sur le FC Montréal et en le plaçant ailleurs dans la structure», a dit Joey Saputo.



Les Stars de Dallas ont retiré le nom de l'attaquant Jiri Hudler de la liste des éclopés, vendredi, tout en cédant Jason Dickinson à leur club-école du Texas.



Hudler n'a pas joué depuis le 1er novembre en raison d'une maladie dont la nature n'a pas été dévoilée. Cette saison, le Tchèque de 32 ans a été blanchi au cours des quatre rencontres auxquelles il a participé.



L'entraîneur-chef des Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, est exigeant. Parlez-en à ses joueurs qui ont été étrillés pour une première défaite à l'étranger depuis le début de la saison, jeudi, à Chicago.



Popovich ne s'est pas gêné pour critiquer le lent début de partie de sa formation à la suite d'un revers, le premier après 13 victoires consécutives pour commencer la campagne sur les courts adverses.

«Nous avons encore seulement joué 24 minutes [sur 48], comme ce fut le cas lors des 10 dernières rencontres», a dit le respecté entraîneur au site de la NBA.