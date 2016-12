5 à 7 nouvelles sportives : Bautista détesté à Baltimore

07-12-2016 | 16h27

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Si Jose Bautista croyait obtenir une lucrative offre des Orioles de Baltimore dans l'entre-saison, le voltigeur devra passer à son plan B.

En fait, les équipes ne se bousculent pas pour mettre sous contrat le voltigeur, si bien que l'agent de Bautista a contacté le directeur général des Orioles, une équipe susceptible d'être intéressée à ses services, pour sonder le terrain.

La réponse du DG Dan Duquette a eu le mérite d'être claire.

Celui-ci aurait informé le clan Bautista que son équipe n'est pas intéressée à ses services «parce que nos fans ne l'aiment pas», selon Sportsnet.

(...)

La nouvelle avait circulé ces derniers jours et voilà que les Yankees de New York ont confirmé la mise sous contrat du voltigeur Matt Holliday, mercredi.

Celui-ci empochera 13 millions $, selon différentes sources. Il devrait être principalement utilisé comme frappeur désigné.

Le vétéran a subi quelques blessures au cours des deux dernières années. Lors de la récente campagne, il a maintenu une moyenne au bâton de ,246 avec 20 circuits et 62 points produits en 110 rencontres.

(...)

Le colosse John Scott a confirmé sa retraite du hockey professionnel dans un texte publié sur le site web The Players' Tribune, mercredi.

Celui qui a fait un bref séjour dans l'organisation du Canadien de Montréal la saison dernière a aussi annoncé la publication d'un livre sur son histoire, qui sera intitulé «A guy like me». Le livre sera disponible dès le 27 décembre.

Dans un texte teinté d'humour et d'émotions, Scott raconte ce qu'il a vécu lors du week-end du match des étoiles l'an dernier, alors qu'il avait été nommé joueur par excellence de la compétition.

(...)

Sans grande surprise, le gardien du Canadien Carey Price a remporté la coupe Molson pour le mois de novembre.

Le numéro 31 succède ainsi au défenseur Shea Weber, qui avait été le récipiendaire en octobre.

Price s'est vu décerner la première étoile à trois occasions et la deuxième à deux reprises, en plus d'être élu troisième étoile une fois.

(...)

Le secondeur des Alouettes de Montréal Bear Woods a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Woods, qui obtient une seconde sélection après celle de 2014, demeure une menace constante en défensive pour l'adversaire. Il a ainsi terminé la récente saison avec 126 plaqués défensifs.

Le secondeur de 29 ans a également grandement contribué dans le département des revirements, lui qui a réussi deux interceptions, forcé trois échappés en plus d'en recouvrir un en 18 rencontres. Il a de plus récolté cinq sacs du quart et quatre plaqués pour des pertes.