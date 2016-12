Un prestigieux prix pour une plongeuse québécoise

05-12-2016 | 10h22

La Québécoise Lysanne Richard a remporté le prix de la meilleure athlète de plongeon de haut vol de l'année 2016 lors du Gala des étoiles de la FINA tenu dimanche soir, à Windsor, en Ontario.

En plus de terminer deuxième au classement général du Red Bull Cliff Diving, elle a savouré la victoire à la Coupe du monde d'Abu Dhabi.

«Je suis honorée que la fédération internationale reconnaisse mes performances en plongeon de haute voltige, a commenté Richard, par voie de communiqué. J'ai connu une saison à la hauteur de mes attentes, non seulement grâce à ma victoire à Abu Dhabi, mais j'ai aussi accédé au podium à presque tous les événements du Red Bull Cliff Diving pendant la saison.

«Le plongeon de haut vol connaît une croissance fulgurante et je suis fière de représenter le Canada de cette manière sur la scène internationale», a ajouté l'athlète québécoise.

C'est la première fois qu'une athlète du Canada, toutes catégories et sexes confondus, remporte un prix au Gala des étoiles de la FINA, lequel se tient annuellement depuis 2010.

Parmi les autres gagnants de la présente édition, le célèbre nageur américain Michael Phelps a reçu le titre d'athlète masculin de l'année en natation. La nageuse hongroise Katinka Hosszu a aussi été honorée.

Une athlète dévouée

Stéphane Lapointe, entraîneur du Club de plongeon CAMO et également entraîneur de Richard, a vanté le dévouement de sa protégée.

«C'est tout un exploit de remporter ce prix et je ne pourrais être plus fier d'elle, a-t-il indiqué. Lysanne adore son sport et elle s'y consacre corps et âme.»

D'abord une artiste de cirque, Richard a collaboré avec le Cirque du Soleil et les 7 doigts de la main de 2004 à 2014 avant de se lancer définitivement dans le plongeon de haut vol en 2015. Dès sa première saison complète du Red Bull Cliff Diving, la Québécoise avait terminé au 5e rang du classement général.