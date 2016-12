5 à 7 nouvelles sportives : Tiger est de retour

03-12-2016 | 17h28

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Tiger Woods a terminé la troisième ronde du Hero World Challenge, samedi sur l'île de New Providence, aux Bahamas avec une carte de 70 (-2) pour perdre une place au classement et occuper la 10e position en vertu de son cumulatif de 208 (-8).

Woods a commencé la journée en force en réussissant quatre oiselets lors des cinq premiers trous.

L'ancien numéro un mondial a toutefois éprouvé plus de difficulté sur le neuf de retour. Il a calé deux oiselets, mais a également dû se contenter de deux bogueys et d'un double boguey, au 18e

(...)

Blessé au bas du corps, le défenseur des Oilers d'Edmonton Darnell Nurse sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée.

Les Oilers ont d'ailleurs placé le nom du jeune homme de 21 ans sur la liste des blessés.

En 25 matchs depuis le début de la saison, Nurse a récolté cinq points, dont trois buts.

Pour combler l'absence du défenseur, les Oilers ont rappelé Dillon Simpson, qui évoluait avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine.

(...)

Se retrouvant dans une fâcheuse position, les Blackhawks de Chicago ont fait signer un contrat d'essai au gardien Eric Semborski, un jeune homme de la Pennsylvanie, samedi.

Il s'agit d'une entente conclue par mesure d'urgence puisque le Québécois Corey Crawford a déclaré forfait et a subi d'urgence une appendicectomie en matinée

Semborski, 23 ans, a déjà porté les couleurs de l'Université Temple, à Philadelphie, où les Hawks devaient affronter les Flyers en après-midi.

(...)

Les Cavaliers de Cleveland se sont inclinés au compte de 111-105 face aux Bulls, vendredi à Chicago, pour subir un troisième revers consécutif.

Cette séquence a mis le joueur-vedette de la formation de l'Ohio LeBron James dans tous ses états, au terme de la partie.

«Nous devons terminer notre lune de miel, s'est exclamé l'ailier, vendredi, dans des propos repris par le site officiel de la NBA. Vous avez vos grands titres pour demain.»

Au cours de cette rencontre, James a récolté 27 points et 13 mentions d'assistance, tout en récupérant cinq rebonds. Il s'agit d'une première défaite en 30 rencontres pour lui lorsqu'il cumule au moins 20 points et 10 mentions d'assistance.

(...)

Chris Kreider a marqué deux buts au dernier tiers pour aider les Rangers de New York à se sauver avec une victoire de 4-2 face aux Hurricanes de la Caroline, samedi après-midi, au Madison Square Garden.

Grâce à ce gain, les «Blueshirts» détiennent maintenant 35 points et dépassent le Canadien de Montréal au sommet du classement de l'Association de l'Est. Le CH possède 34 points, ayant perdu ses deux derniers duels face aux Ducks d'Anaheim et aux Sharks de San Jose.