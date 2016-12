Une journée en or pour Vincent de Haître

03-12-2016 | 14h30

Le Franco-Ontarien Vincent de Haître a mérité sa toute première médaille d'or en carrière au niveau individuel en remportant l'épreuve du 1000 mètres, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste disputée au Kazakhstan.

L'athlète originaire de Cumberland a enregistré un temps de 1 min. 8,90 s pour devancer le champion du monde en titre, le Russe Pavel Kulizhnikov (1:08,99) de même que le Japonais Takuro Oda (1:09,06).

«J'ai encore de la difficulté à le réaliser, a déclaré le héros du jour, par voie de communiqué. Je suis super content! Je pensais à toutes les choses sur lesquelles j'ai travaillées cette semaine et j'ai tenté de les mettre en pratique du mieux que je pouvais. Lors du dernier tour, j'étais un peu nerveux. Il y a encore place à amélioration, mais je suis incroyablement content!»

De Haître a laissé entendre qu'il avait apporté un changement à sa préparation.

«Avant, aussitôt que je savais avec qui j'étais jumelé dans ma paire, je faisais habituellement l'erreur de devenir nerveux à savoir qui c'était et où il était placé, a-t-il expliqué. Cette fois-ci, je me suis dit de vraiment me concentrer sur ce que je devais faire et si je voyais mon opposant, je le verrais. Sinon, ce serait une bonne course.»

L'argent en poursuite avec Morrison

Dans les autres compétitions du jour, Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Denny Morrison ont remporté l'argent pour le Canada en poursuite en équipe. Le Japon a mérité l'or et la Pologne, le bronze.

Pour Morrison, c'est une première présence sur le podium depuis l'accident de moto qu'il a subi en 2015 et son accident vasculaire cérébral en avril dernier.

«C'est assez incroyable cette médaille quand on pense d'où Denny revient, a d'ailleurs commenté Belchos. De revenir ici et de monter sur le podium, c'est la chose la plus extraordinaire.»

Retour progressif pour Boisvert-Lacroix

Dans la première épreuve de 500 mètres masculin, le Sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix a été le meilleur Canadien de la journée avec une neuvième position. Christopher Fiola, de Montréal, a terminé au 16e rang. William Dutton, un patineur de la Saskatchewan, et le Québécois Laurent Dubreuil ont respectivement pris les 18e et 19e positions.

«C'était atroce, du début jusqu'à la fin, a brièvement analysé Dubreuil. Je dois être meilleur demain.»

Seul Dubreuil prendra le départ de la deuxième épreuve de la division A du 500m masculin, dimanche, alors que les trois autres Canadiens patineront dans le groupe B. Le 1500m et le départ en groupe seront également présentés dimanche.