Roseline Filion maintient la forme

Julie Roy 01-12-2016 | 18h56

LAVAL - Pour une fille qui voulait décrocher un peu après les Jeux olympiques de Rio, Roseline Filion est drôlement en forme.

La plongeuse de 29 ans a d'ailleurs participé activement, jeudi, à l'Ultime entraînement policier, qui a permis à des jeunes du Collège Laval d'amasser une jolie somme pour la Fondation des étoiles et la recherche pédiatrique au Québec.

«J'ai commencé à plonger au Collège Laval donc j'ai déjà une affiliation particulière avec l'établissement, a indiqué la double médaillée olympique. Mais ce n'est pas la seule raison expliquant sa présence au sein d'un groupe d'élèves de quatrième secondaire suant corps et âme pour relever le défi organisé par des policiers de la GRC.

«Bouger pour la cause, ça me parlait beaucoup, a poursuivi la Lavalloise. Et cette cause est vraiment bonne. C'est inspirant de voir à quel point les dons font une différence.»

L'exercice n'avait rien de facile. Incommodés par des maux divers, certains jeunes ont dû interrompre l'entraînement. Mais pas Roseline Filion qui l'a complété sans sourciller.

«Après les Jeux de Rio, je voulais vraiment prendre une pause et me laisser jusqu'à Noël pour faire d'autres choses, a noté Filion. Je voulais me replacer et ensuite prendre une décision pour le plongeon. Mais j'ai continué de m'entraîner et je maintiens mon régime de vie.»

Peut-être aux Mondiaux

Entre son entreprise de jeux d'évasion Immersia, ses études universitaires en communication et ses cours à Promédia, la plongeuse poursuit sa réflexion quant à son avenir en tant qu'athlète. Bien qu'elle ne soit toujours pas retournée à la piscine depuis Rio, elle songe à un dernier tour de piste.

«Pas pour les Jeux olympiques, mais peut-être pour les Mondiaux de l'été prochain, a-t-elle précisé. En individuel et probablement aussi en synchro. Mais il n'y a rien de concret pour l'instant.»

Chose certaine, la décision ne saurait tarder puisque sa préparation débuterait avec les Séries mondiales, au début du mois de mars.