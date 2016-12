5 à 7 nouvelles sportives : Une horrible nouvelle

29-11-2016 | 17h00

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'avion transportant l'équipe de soccer brésilienne Chapecoense s'est écrasé en Colombie, lundi soir.

À bord de l'avion se trouvaient 72 passagers et neuf membres d'équipage. Du nombre, 75 personnes auraient perdu la vie, selon les autorités colombiennes. On y indique également que l'avion se serait écrasé en raison d'un problème électrique.

L'équipe avait quitté Sao Paulo en direction de la Bolivie, avant de finalement se diriger vers Medellin, en Colombie. Chapecoense devait disputer mercredi le match aller de la finale de la Copa Sudamericana contre l'Atlético Nacional, une formation colombienne.

(...)

Les joueurs du Rouge et Noir ont fêté la conquête de la Coupe Grey avec leurs partisans, mardi midi, au centre-ville d'Ottawa.

Défilant sur la rue Bank, l'équipe a poursuivi son chemin jusqu'au parc Lansdowne, où avait lieu un rassemblement.

En plus de la mascotte et des traditionnelles «cheerleaders», la fanfare des pompiers d'Ottawa a accompagné les joueurs. Le quart-arrière Henry Burris, élu joueur par excellence de la finale, a pour sa part été l'un des athlètes les plus applaudis.

(...)

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Robert Griffin III a recommencé à s'entraîner régulièrement avec ses coéquipiers, mardi.

L'ancien des Redskins de Washington, qui peut maintenant encaisser les contacts, s'était brisé un os de l'épaule gauche, lors du premier match de la saison face aux Eagles de Philadelphie.

Les Browns profitent d'un congé cette semaine et tenteront de revenir en force face aux Bengals de Cincinnati, le dimanche 11 décembre. L'entraîneur Hue Jackson n'a toujours pas confirmé si Griffin III allait obtenir le départ.

(...)

Les Golden Knights de Las Vegas ont attiré l'attention de l'armée américaine.

C'est que la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a décidé de se nommer ainsi malgré le fait que l'équipe de parachutisme militaire porte le même nom.

Les Golden Knights ont commencé leurs activités dans les années 1960 a indiqué Alison Bettencourt, porte-parole du groupe de recherche et marketing de l'armée des États-Unis, au quotidien «The Fayetteville Observer».

«Nous sommes en train d'étudier la situation et voir ce qui serait le mieux pour la suite», a ajouté Bettencourt.

(...)

Tiger Woods prendra part à sa première compétition en plus d'un an, jeudi, lorsqu'il participera au Hero World Challenge du circuit de la PGA.

Malgré le fait qu'il n'ait pas remporté un tournoi depuis 2013, Woods perçoit ce nouveau départ positivement.

«Je vais essayer de faire ce que j'ai toujours fait. Je vais jouer de mon mieux et tenter de gagner. Je suis conscient qu'il s'agit d'une tâche difficile à accomplir», a indiqué le golfeur de 40 ans, lors d'une entrevue publiée sur le site d'ESPN.