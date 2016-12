Un gros défi pour Kristel Ngarlem

Tommy Thurber 25-11-2016 | 13h11

MONTRÉAL - L'haltérophile québécoise Kristel Ngarlem s'est donné un gros défi pour la prochaine année de compétition. L'athlète, qui évoluait jusqu'ici chez les moins de 69 kg, tentera sa chance chez les 75 kg.

À sa première compétition dans cette catégorie, aux Championnats du monde universitaires de la FISU, disputés au Mexique, les résultats ont été concluants. Ngarlem a obtenu la médaille de bronze à l'arraché (90 kg), à l'épaulé-jeté (115 kg) et au total des catégories.

«Je suis satisfaite de mes résultats, a indiqué la Québécoise lors d'une entrevue téléphonique, jeudi. Mon objectif était de monter sur le podium et j'ai réussi à le faire, alors je suis contente.»

Un changement à évaluer

Pour le moment, le changement de catégorie n'est que temporaire. Mais la Montréalaise de 21 ans estime que le transfert, qu'elle mijote depuis un an, ne peut être que bénéfique pour elle, pour diverses raisons.

«Ça commençait à être difficile pour moi de faire le poids chez les moins de 69 kg. Depuis un an, je pense à changer de catégorie. Mais avant les Jeux olympiques, il était trop tard. [Les championnats du monde universitaires] étaient la première compétition internationale pour moi dans le cadre du prochain cycle olympique, alors c'était un bon moment pour tenter le tout. Je me suis dit: "j'ai tout à gagner et rien à perdre"!»

«Je suis monté dans les 75 kg pour voir comment je réagis, a poursuivi Ngarlem. Je vais possiblement faire toute l'année 2017 dans cette catégorie. Si ça va bien, je vais considérer de demeurer à 75 kg. Sinon, ça me laisse deux ans pour me préparer à 69 kg.»

Des difficultés

La championne canadienne en titre chez les 69 kg a confié que ce changement pourrait être salutaire, puisqu'elle peinait à contrôler sa masse musculaire pour faire le poids, lors des épreuves.

«Le changement de catégorie va me permettre de prendre plus de volume en préparation physique. Je n'aurai plus à me limiter à l'entraînement et à restreindre mon alimentation.»

«Ça fait du bien au niveau mental. C'est bien de ne pas me soucier de devoir respecter le poids. Ça commence à devenir très lourd, c'est stressant et exigeant.»

Au cours de cette période d'évaluation, Ngarlem prendra part à plusieurs événements importants, au cours desquels elle tentera de s'imposer comme une force en présence, autant au Canada qu'à l'international.

L'athlète participera aux Championnats canadiens, en mai, où elle tentera de répéter son exploit de cette année, alors qu'elle avait été décorée d'or. Il y aura également les Championnats panaméricains, en juillet, et les Universiades, au mois d'août. Par la suite, il y aura les championnats du monde, qui lui donneront une bonne idée de ses capacités.