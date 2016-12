5 à 7 nouvelles sportives: des patineurs en or

19-11-2016 | 16h59

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Les patineurs canadiens ont connu de bons moments, sur la scène internationale, samedi.

Tout d'abord, à la Coupe de Chine de patinage artistique, Patrick Chan a été décoré d'or, tandis que Kaetlyn Osmond a remporté la médaille d'argent et la paire composée de Liubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch a obtenu le bronze. En danse, Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont terminé deuxièmes.

Du côté du patinage de vitesse sur longue piste, les Québécois Laurent Dubreuil et Christopher Fiola ainsi que l'Ontarien Vincent de Haître ont permis au Canada de mériter la médaille d'or en sprint par équipe, lors de la Coupe du monde, au Japon.

(...)

L'ancien gardien du Canadien de Montréal Mike Condon a gagné son pari, avec les Sénateurs d'Ottawa.

En lutte pour le poste de second derrière Craig Anderson avec Andrew Hammond, Condon pourra demeurer dans la capitale nationale, puisque le nom de Hammond a été placé au ballottage.

(...)

Le Rouge et Or de l'Université Laval a complètement dominé les Golden Hawks de Wilfrid Laurier pour remporter le match de la Coupe Uteck par la marque de 36-6, samedi, à Québec, et du même coup atteindre la finale de la Coupe Vanier.

Les Lavallois tenteront de mettre la main sur le neuvième titre national de leur histoire.

Croyez-vous que la Coupe Vanier fera un retour en sol québécois?

(...)

Le Canadien Milos Raonic a vu sa saison prendre fin samedi, au tournoi de l'ATP réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. L'Ontarien est passé à un cheveu de vaincre le Britannique Andy Murray. Ce dernier l'a finalement emporté en trois manches de 5-7, 7-6 (5) et 7-6 (9) au terme d'une bataille de 3h 38.

Malgré la défaite, Raonic s'est emparé de la troisième place sur l'échiquier mondial, son meilleur rendement en carrière.

Murray a maintenant rendez-vous en finale avec le Serbe Novak Djokovic. En cas de victoire, Djokovic reprendra son titre de meilleur joueur au monde, qu'il a perdu aux mains de Murray, il y a seulement deux semaines.

(...)

Les Capitals de Washington devront se débrouiller quelques semaines sans l'attaquant T.J. Oshie.

Le joueur d'avant a subi une blessure au haut du corps face aux Red Wings de Detroit, vendredi L'ancien attaquant du Tricolore Lars Eller s'est également blessé dans ce match.