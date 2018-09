Une demande de réforme pour l'AMA

AFP 20-09-2018 | 14h04

Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES), en charge de la lutte antidopage au Canada, a réagi jeudi à la levée des sanctions contre la Russie en réclamant une réforme de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

«Il est temps pour tous ceux et celles qui croient aux valeurs du sport et qui les placent avant les intérêts politiques et économiques d'exiger publiquement une réforme du sport international», indique le CCES dans un communiqué.

«Cela commence par une réforme de l'AMA. Par l'élimination du conflit d'intérêts inhérent à l'AMA. Par le retrait du CIO de l'AMA afin que celle-ci puisse réglementer le dopage de façon indépendante. Et, surtout, par la mobilisation et l'écoute des athlètes que l'AMA sert. Le CCES luttera pour ces réformes au nom de tous les athlètes canadiens, a-t-il ajouté.

Le CCES a regretté la décision de l'AMA de réintégrer l'agence russe antidopage, suspendue depuis novembre 2015 pour son implication dans le système de dopage d'État dans le sport russe entre 2011 et 2015.

«Les athlètes propres du monde entier seront scandalisés par la décision du Comité exécutif de l'AMA», note le CCES, qui accuse l'AMA d'avoir agi «en secret et avec un manque total de transparence».

«L'AMA a essentiellement dit aux athlètes du monde qu'elle se fiche de leur droit de concourir à chances égales», estime le CCES.