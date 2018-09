Le Programme de bourses Hydro-Québec fait des heureux

Agence QMI 19-09-2018 | 14h32

La jeune plongeuse Jordane Legault, âgée de seulement 11 ans, compte parmi les nombreux athlètes-étudiants qui ont reçu, mercredi, une bourse dans le cadre de la 21e édition du Programme de bourses Hydro-Québec présentée au Lion d'Or, à Montréal. Celle-ci a été la plus jeune récipiendaire avec le plongeur Benjamin Tessier, 13 ans, et la joueuse de baseball Lydia Lefebvre, également âgée de 13 ans.

«C'est avec un grand bonheur que nous collaborons depuis 21 ans maintenant avec Hydro-Québec, un partenaire loyal et intimement impliqué auprès de la relève sportive québécoise, a commenté Claude Chagnon, président de la Fédération de l'athlète d'excellence du Québec, qui collabore au programme. Témoignant de sa grande pertinence, plusieurs éventuels olympiens et paralympiens ont été soutenus par le Programme de bourses d'Hydro-Québec. L'objectif est donc de faire une différence dès l'émergence de leur talent, probablement le moment où ils en ont le plus besoin.»

Le skieur alpin Erik Guay, la patineuse artistique Joannie Rochette, l'haltérophile Christine Girard de même que les plongeuses Jennifer Abel, Meaghan Benfeito et Roseline Filion font notamment partie des boursiers du passé.

Les autres récipiendaires de 2018 sont : Jessica Beauchemin, Charlie Bernatchez, Jade Bonneville, Mérédith Boyer, Justin Carpentier, Charles-Étienne Chrétien, Émile Jean, Laurie-Ann Lamothe, Juliette Larose-Gingras, Alice Marchessault, Marylou Martineau, Karina Montminy, Benjamin Ouellet, Camille Perreault, Adriana Phan, Bryan Pierro, Léonie Portelance, Cynthia St-Georges, Laurie St-Georges, Olivier Thibault, Marc-André Trudeau Perron, Florence Turcotte, Julianne Vallerand, Jacob Valois, Andréa Veillet et JiaQi Wu.