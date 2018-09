Du changement à la direction du COC

Agence QMI 05-09-2018 | 16h37

Le chef de la direction du Comité olympique canadien (COC), Chris Overholt, a quitté son poste et sera remplacé par l'avocate Robin Brudner sur une base intérimaire.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le COC a précisé qu'Overholt avait accepté un emploi au sein d'une autre organisation. Celui qui assumait ses tâches depuis août 2011 demeurera encore quelques semaines avec le Comité. Il a aidé le pays à récolter son meilleur total de médailles à vie, autant aux Jeux olympiques d'été que ceux d'hiver.

«Que ce soit en appuyant nos fédérations sportives et nos athlètes à réaliser encore plus de succès, en augmentant la génération de revenus, en engageant notre organisation sur des enjeux qui ont une incidence sur la vie de tous les Canadiens ou en faisant progresser les valeurs olympiques que nous partageons, le leadership de Chris Overholt a permis d'accroître l'influence et la portée du COC», a indiqué la présidente du conseil d'administration du COC, Tricia Smith.

Pour sa part, Brudner s'est jointe au COC en avril 2016. Elle a occupé des postes de conseillère principale et de secrétaire organisationnelle, ainsi que de conseillère commerciale et stratégique. Elle compte également 17 années d'expérience chez Maple Leaf Sports & Entertainment, où elle a été vice-présidente et avocate, entre autres.