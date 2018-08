L'ancien joueur de football enfilera son habit de travail pour courir - Un pompier veut combattre la maladie pour son fils

Benoît Rioux 21-08-2018 | 05h00

Un pompier de Verchères revêtira son uniforme ce week-end, toutefois, ce ne sera pas pour combattre le feu, mais bien la maladie contre laquelle son fils James se bat.

Dans cette chaude lutte face à l'hémiparésie, une forme de paralysie cérébrale, le prochain défi de Jean-Sébastien Martel sera relevé ce samedi dans le cadre du Triathlon international de Montréal.

Après avoir complété les épreuves de natation (750 m) et de vélo (20 km), Martel enfilera son équipement de pompier pour conclure le triathlon à la course à pied (5 km).

En additionnant le poids de l'uniforme (une trentaine de livres) à celui de cet ancien joueur de football, on parle d'environ 300 livres à traîner.

Prenant part au Défi DBC, un triathlon sprint, Martel n'en sera pas à son test le plus exigeant, lui qui a notamment participé à la course des pompiers de Laval et à l'Ironman 70.3 de Mont-Tremblant, en juin.

Il compte toutefois en profiter pleinement pour sensibiliser les gens à la cause de celui qu'il surnomme sa « petite patate », mais aussi à la situation de tous ceux qui doivent affronter la maladie.

« James est sur une pente ascendante, a confié Martel, à propos de son fils. Ç'a débloqué au niveau de la parole et avec sa nouvelle orthèse pour son pied, il marche beaucoup plus droit. »

Une chambre hyperbare

Profitant de l'appui inconditionnel de sa femme Maggie et de leur fille Madyson, Jean-Sébastien Martel a de quoi inspirer. Déjà, l'ex-joueur des Carabins de l'Université de Montréal a amassé un peu plus de 8800 $, via le projet intitulé « Jamelio ». Grâce à l'argent recueilli, il a pu louer une chambre hyperbare pour James depuis le 1er juillet.

Cette chambre hyperbare, qui coûte 2500 $ pour 50 jours, a évidemment un effet inestimable sur la santé du petit garçon. L'objectif pour la famille Martel demeure de se la procurer de manière définitive, en vertu d'une option d'achat.

L'histoire est touchante, mais elle l'est d'autant plus pour ceux qui ont connu le pompier, il y a plusieurs années.

« De voir où il est rendu et l'impact qu'il a, ça me touche beaucoup, a indiqué son ancien entraîneur Danny Maciocia, qui l'a dirigé chez les Carabins. J'ai énormément de respect pour lui. Il est une source d'inspiration. »

Martel reconnaît lui-même qu'il a beaucoup évolué depuis son passage au football.

« Le football m'a gardé à l'école pendant quelques années, mais les études n'étaient pas vraiment pour moi, a-t-il noté. Si tu m'avais dit quand je jouais au football à l'université que je fonderais une famille et que je compléterais mes études de pompier, bref que je deviendrais ce que je suis aujourd'hui, en plus de faire ces courses pour mon petit gars, je t'aurais traité de fou. »

Rescapé du football

Son ancien entraîneur vient appuyer, en quelque sorte, les dires de son ancien protégé.

« La première fois que j'ai rencontré Jean-Sébastien, j'ai d'abord vu une pièce d'homme avec plein de tatouages, a décrit Maciocia, en riant. Il donnait l'impression qu'il aimait brasser le monde et probablement pas juste sur le terrain. J'ai ensuite découvert quelqu'un qui a un très grand coeur. Je savais qu'un moment donné, il allait avoir un impact important sur la vie des gens autour de lui. »

« Je peux dire que le football m'a sauvé, a conclu Martel. Sans le football, je ne serais pas rendu là aujourd'hui. Ça m'a forgé, ça m'a amené à quelque part d'autre. »

- Il est possible de faire un don par le biais du site web projetjamelio.com.

Un vieux rêve abandonné

Il fut une époque où Jean-Sébastien Martel pouvait logiquement aspirer à une carrière dans le football professionnel.

L'ancien joueur défensif, qui a évolué à différentes positions au cégep Édouard-Montpetit et chez les Carabins de l'Université de Montréal, a toutefois subi un lot de blessures, le forçant à abandonner son vieux rêve.

« C'est sûr qu'il aurait pu contribuer chez les pros, au moins sur les unités spéciales, indique son ancien entraîneur universitaire Danny Maciocia. C'était une bête sur le terrain. Quand il n'était pas blessé, c'était facile de s'imaginer qu'il aurait pu gagner sa vie avec le football. »

Genou droit

Martel avait notamment subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit au premier match de sa deuxième saison universitaire.

Tout en admettant qu'il avait un certain potentiel, le pompier est naturellement moins à l'aise de dire qu'il aurait pu suivre les traces de ses anciens coéquipiers David Foucault et Antoine Pruneau, parmi tant d'autres.

« C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais ç'aurait été juste pour dire que je l'ai fait. Avec mes blessures, je n'aurais pas eu une longue carrière », convient-il.

Sauver des vies

Définitivement, Martel est en paix avec sa vie actuelle.

« Je ne peux pas me plaindre, tranche Martel. J'ai un bon métier et j'ai une belle famille. Et même si James est malade, je ne changerais absolument rien. »

À propos de sa carrière de pompier, Martel aura déjà contribué à sauver la vie d'une femme dans un incendie survenu en février dans un triplex de Laval. C'est encore mieux que de gagner la coupe Grey !