Erik Guay a hâte de retrouver les pentes

Agence QMI 05-08-2018 | 18h19

Erik Guay aura l'occasion de dévaler à nouveau les pentes de ski et il semble avoir très hâte de recommencer à pratiquer son sport.

«Cela fait neuf mois que je n'ai pas chaussé des skis de course. Je suis excité de recommencer et de voir comment je me compare aux jeunes skieurs. En plus, c'est mon anniversaire», a écrit le Québécois sur son compte Instagram, dimanche. La publication était accompagnée d'une photo de Guay entouré de valises.

La saison d'entraînement de ski alpin sur les glaciers a lieu en ce moment.

Des problèmes de dos avaient empêché l'athlète de Mont-Tremblant de participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février dernier.

Si Guay a déjà annoncé qu'il ne sera pas des Jeux de 2022, il pourrait tenter de défendre son titre de Champion du monde en 2019, aux Mondiaux présentés à Are, en Suède.