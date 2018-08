Classique FEI Assante: Ali Ramsay s'illustre à Bromont

Agence QMI 03-08-2018 | 22h23

La Canadienne Ali Ramsay et Hermelien VD Hooghoeve ont conservé la tête de l'épreuve Classique FEI Assante ce vendredi à l'International Bromont.

Ils étaient 28 duos cavalier-cheval à prendre le départ pour cette cinquième épreuve FEI dans le cadre de l'International Bromont. Dix couples ont pu accéder au barrage incluant Ali Ramsay qui avait gagné l'an dernier l'épreuve de bienvenue.

Ali Ramsay et sa jument Hermelien VD Hooghoeve (Tangelo Van de Zuuthoeve x Djakarta) ont pris l'avantage dès la première ronde : second duo en piste, Ramsey réalise le premier sans faute. Il faut attendre Mario Deslauriers et Amsterdam 27 pour assurer la tenue du barrage. Deslauriers se qualifie également avec Bardolina 2 pour la seconde ronde. Sept autres tandems les ont rejoint au barrage.

Sur les 10 couples qualifiés pour le barrage, neuf prendront finalement le départ. Premières à revenir en piste, Ramsay et Hermelien établissent à nouveau le temps de référence avec un parcours parfait en 34,64 secondes. Elles conserveront la tête du classement final, alors qu'elles seront rejointes dans le top 3 par l'Américain Nicholas Dello Joio et DHI Zulu et l'Américain Jonathan McCrea et Aristoteles V .

L'International Bromont entamera samedi l'avant-dernière journée de l'édition 2018. Les épreuves phares de la journée seront sans conteste le Grand Prix modifié ainsi que le Choix du Parieur.

Résultats - Classique FEI Assante

1. Ali Ramsay (CAN) / Hermelien VD Hooghoeve 0-0, 34,64

2. Nicholas Dello Joio (USA) / DHI Zulu 0-0, 34,88

3. Jonathan McCrea (USA) / Aristoteles V 0-0, 35,37

4. Fernando Martinez Sommer (MEX) / 0-0, 35,76

5. Susan Horn (CAN) / Lilly Fee 0-0, 36,88

6. Mario Deslauriers (CAN) / Amsterdam 27 0-0, 37,34

7. Leslie Howard (USA) / Donna Speciale 0-4, 33,47

8. Cormac Hanley (IRL) / Copain Z 0-8, 35,95

9. Lisa Carlsen (CAN) / Malbec 0-8, 36,01

10. Mario Deslauriers (CAN) / Bardolina 2 0-DNS

11. Jordan Coyle (IRL) / Colorado 4, 62,45

12. Andrew Kocher (USA) / Kahlua 4, 64,28