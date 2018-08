Jeux du Québec: Félix-Olivier Moreau, l'homme aux 21 médailles

Sportcom 03-08-2018 | 19h02

(Sportcom) | Félix-Olivier Moreau, ce nom vous dit peut-être quelque chose ? Si vous ne le connaissez pas encore, retenez-le bien. Ce jeune de 16 ans a remporté 21 médailles, dans trois sports différents, en quatre Finales des Jeux du Québec.

À Drummondville (2015), il a remporté trois médailles en trois épreuves de ski de fond, puis à Montréal (2016), neuf médailles en neuf épreuves de vélo de montagne et de cyclisme sur route. Finalement, à Alma (2017), il a gagné trois médailles en autant d'épreuves sur ses skis.

«C'est exceptionnel, je pense que c'est du jamais vu. C'est mission accomplie», a dit l'athlète de la Capitale-Nationale.

Lors de la 53e Finale des Jeux du Québec - Thetford 2018, il a mis la main sur l'argent au critérium de cyclisme sur route catégorie cadet vendredi. Il a aussi récolté l'argent à la course sur route et le bronze au sprint en plus de finir quatrième du contre-la-montre.

Comme si ce n'était pas assez, au premier bloc, en vélo de montagne, il a été sacré champion au cross-country et au relais en plus d'avoir obtenu l'argent au contre-la-montre.

«C'était vraiment intense. Je ne suis pas frais, j'ai un bloc dans le corps contrairement aux autres. C'est plus difficile pour moi, mais je suis dans la game», a ajouté le cycliste de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui souhaite terminer avec un podium au contre-la-montre par équipe samedi.

Sports complémentaires

Choisir une seule discipline ? Pas pour Félix-Olivier, qui voit une occasion de se développer comme athlète par l'intermédiaire de ces trois sports. «Le vélo de montagne est plus technique et le cyclisme sur route plus musculaire. En ski de fond, je travaille l'ensemble du corps, ce qui est bon pour le sprint en cyclisme sur route.»

Vers les Jeux olympiques ?

Félix-Olivier aimerait maintenant se qualifier en ski de fond pour les prochains Jeux du Canada, qui auront lieu en Alberta, en février 2019. Il aimerait aussi participer aux Championnats du monde.

«Mon plus grand rêve serait d'aller aux Jeux olympiques et de gagner une médaille, mais je ne sais pas en quel sport !»