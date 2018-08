Tyson Jacob, la définition du mot persévérance

Sportcom 01-08-2018 | 18h39

(Sportcom) | À l'âge de huit ans, Tyson Jacob a subi un anévrisme qui l'a laissé sans force dans le côté gauche de son corps. Jeune athlète multisports, il s'est déniché une nouvelle passion en la paranatation et rêve aujourd'hui de Jeux paralympiques.

Représentant la région de Richelieu-Yamaska lors de la 53e Finale des Jeux du Québec - Thetford 2018, le paranageur de 14 ans est une source d'inspiration pour sa délégation. À ses deuxièmes Jeux, il participera au 50 m dos, 50 m libre, 50 m brasse et 100 m libre.

«Tyson nage seulement avec son côté droit. Sa jambe gauche ne bouge pas dans l'eau et sert de stabilisateur alors que son bras est en dessous de lui. Jeune, une veine dans sa tête a subitement éclaté et ç'a causé des dommages », a fait savoir son père et entraîneur dans les compétitions, Derek Jacob.

«À la qualification du 50 m libre ce matin, ç'a très bien été! J'ai battu mon meilleur temps de 3 secondes», a fait savoir l'athlète.

Tyson a découvert la paranatation grâce à sa mère en 2014. Au début, comme il n'y avait pas de programme adapté à Granby, Tyson a fait le voyage jusqu'à Longueuil pendant six mois. Aujourd'hui, il représente le club Les Loutres de Granby.

«Ça n'a pas été trop difficile apprendre les techniques de nage, sauf la brasse. Ce que j'aime le plus, c'est le libre, le papillon et de plonger. Mon plus gros objectif est d'aller aux Jeux paralympiques. C'est pour ça que je persévère et que je n'abandonne pas.»

Pour son entraîneur, Tyson représente un modèle de dépassement de soi.

«Parfois, c'est difficile pour lui de suivre le groupe de nageurs réguliers ou ceux qui ne sont pas de la même classe de paranatation que lui, mais il ne lâche pas. Malgré son handicap, Tyson veut faire tout ce que les autres font. Parfois, il fait des compétitions contre des nageurs réguliers et il finit dernier, mais au lieu de regarder le résultat, il se concentre sur son temps et est heureux quand il l'améliore», a conclu Derek Jacob.