3e étape du Tour de France: un champion olympique en jaune !

AFP 09-07-2018 | 13h52

CHOLET | Après le champion du monde, le champion olympique ! Le Belge Greg Van Avermaet, vainqueur aux JO de Rio, a endossé le maillot jaune du Tour de France après la victoire de sa formation BMC dans le contre-la-montre de Cholet.

Pour 4 secondes, l'équipe américaine a enlevé cette 3e étape devant la Sky du Britannique Chris Froome. Mais les écarts ont été resserrés à l'arrivée entre les cinq premières (Quick-Step 3e, Mitchelton 4e, Sunweb 5e) séparées par une douzaine de secondes seulement.

Le porteur du maillot jaune, Peter Sagan, s'est relevé à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. « Une journée vraiment dure, je voulais mieux faire mais j'ai passé une mauvaise étape », a regretté le champion du monde qui s'est fendu d'un bon mot: « Ce n'est pas tous les jours dimanche. »

Si Van Avermaet, déjà en jaune dans le Tour 2016, s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène, le chef de file de l'équipe BMC s'appelle Richie Porte. Au classement, l'Australien s'est remis en position après son débours de la première étape à Fontenay-le-Comte (51 secs perdues).

En 2015, BMC avait gagné le précédent « chrono » collectif disputé dans le Tour. Sky, deuxième, s'était inclinée d'une seconde seulement.

« C'est un peu notre affaire », a réagi Van Avermaet (33 ans), déjà présent dans le groupe cette année-là. Pour preuve, les titres mondiaux dans l'exercice décrochés en 2014 et 2015, suivis de deux médailles d'argent ces deux dernières années.

Froome gagne... un peu de temps

« On a une équipe exceptionnelle pour le chrono par équipes », a souligné le Belge. Avec notamment le Suisse Stefan Küng, spécialiste de la poursuite, et l'Américain Tejay Van Garderen, qui a joué un rôle moteur dans ce parcours victorieux bouclé à 54,944 km/h de moyenne.

Pour le classement général, Froome n'a perdu du temps, une broutille de 4 secondes, que sur Porte. Il a, en revanche, gagné sur tous les autres mais dans des proportions variables.

Le Britannique Adam Yates (à 5 secs de Froome) et le Néerlandais Tom Dumoulin (à 7 secs), ainsi que le Colombien Rigoberto Uran (à 31 secs), ont réalisé la meilleure opération. Le Colombien Nairo Quintana et l'Espagnol Mikel Landa ont lâché 49 secondes, l'Italien Vincenzo Nibali 1 min 2 s, le Français Romain Bardet 1 min 11 s

« C'est fidèle à ce qu'on attendait », a commenté Bardet dont deux coéquipiers (Dillier, Gallopin) étaient diminués par des chutes. « Je suis soulagé ».

L'Auvergnat a bénéficié de l'efficacité du champion de France du contre-la-montre Pierre Latour, omniprésent en fin de course. « Le vent soufflait alors de face et c'était plus facile pour nous », a réagi Latour.

Soulagement général

De tous côtés, le soulagement était perceptible, le mot d'ordre aux discours positifs après cette étape que les coureurs abordent le plus souvent la boule au ventre.

« Nous avons sauvé l'essentiel », a estimé Nibali dont l'équipe Bahrein a terminé à quatre coureurs (le minimum obligatoire) pour se classer à la 11e place. Moins bien, cependant, que l'Astana du Danois Jakob Fuglsang (8e), pourtant privée d'un coureur (Sanchez) et que la Katusha du Russe Ilnur Zakarin (9e).

« On peut être satisfait », a déclaré Froome, qui s'est montré très à l'aise dans l'exercice. « Je suis très content des autres coureurs de l'équipe », a ajouté le Britannique, bien que deux des siens (Rowe, Poels) aient été distancés avant le dernier tiers de parcours.

« Je me sens bien », a confirmé Froome. Mais le quadruple vainqueur du Tour a dû essuyer une nouvelle fois huées et sifflets au long de son parcours, à l'instar des journées précédentes. Une partie du public lui montre son hostilité après qu'il a été blanchi par les autorités internationales de son contrôle antidopage anormal de la Vuelta.

Mardi, les sprinteurs disposent d'une nouvelle opportunité dans la 4e étape, longue de 195 kilomètres entre La Baule (Loire-Atlantique) et Sarzeau (Morbihan). Avec une très longue ligne droite de 4 kilomètres pour terminer.

« On va essayer de garder le plus longtemps le maillot jaune », a annoncé Van Avermaet, à égalité de temps avec Van Garderen au classement général. « On espère être aidés par les équipes des sprinteurs. Les deux jours suivants, ce sont des étapes qui me conviennent ».