Les Championnats canadiens de cyclisme sur route commenceront jeudi

Agence QMI 20-06-2018 | 16h33

Des cyclistes de plusieurs catégories et provenant de partout dans le monde seront de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean à compter de jeudi pour prendre part aux Championnats canadiens de cyclisme sur route.

Les coureurs de niveau para, junior, U23 et élite participeront aux épreuves du contre-la-montre, de la course sur route et du critérium dans l'espoir de remporter le maillot à la feuille d'érable.

La première épreuve sera un contre-la-montre qui se déroulera sur un tracé dans le nord de l'arrondissement de Chicoutimi. Les coureurs à surveiller seront Shelley Gautier (femmes T1), championne du monde en paracyclisme, Karol-Ann Canuel, trois fois championne du monde au contre-la-montre par équipe, ainsi que Svein Tuft. Ce dernier tentera de remporter un 11e titre alors qu'il entame sa dernière année de compétition.

Vendredi, les athlètes para et junior participeront aux courses sur route, qui se dérouleront sur un circuit de 15 kilomètres autour de l'arrondissement de La Baie. Ils complèteront entre deux et huit tours, selon la catégorie.

Samedi, les athlètes U23 et élite se disputeront la victoire sur le même circuit, avec huit tours pour les femmes (120,8 km) et 12 tours pour les hommes (181,2 km). Plusieurs des meilleures athlètes sont attendues, dont Leah Kirchmann (Team Sunweb), Canuel (Boels Dolman), Kirsti Lay (Rally Cycling), Sara Bergen (Rally Cycling), Alison Jackson (Tibco-SVB) et Annie Foreman-Mackey (The Cyclery).

Du côté des hommes, la victoire devrait se jouer entre Silber Pro Cycling et Rally Cycling, deux équipes basées en Amérique du Nord. Toutefois, plusieurs des professionnels du circuit World Tour seront également de la partie, dont Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Tuft (Michelton Scott), ce qui pourrait changer la donne.

Les Championnats se termineront dimanche avec le critérium.