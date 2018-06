Deux records du monde pour Aurélie Rivard

Sportcom 07-06-2018 | 17h08

(Sportcom) | Aurélie Rivard a battu son record du monde au 200 m libre S10 deux fois plutôt qu'une, jeudi, à la Coupe du monde de paranatation de Berlin. En finale, l'athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a stoppé le chrono à 2 minutes 08,64 secondes.

L'Israélienne Inbal Pezaro (S5) et la Kazakhe Zulfiya Gabidullina (S3) l'ont accompagnée sur le podium de cette compétition où les athlètes de toutes catégories confondues étaient classées au prorata du record du monde de leur catégorie.

En matinée, la paranageuse âgée de 22 ans avait battu sa marque mondiale en parcourant la distance en un temps de 2 minutes 10,57 secondes. L'ancien record de Rivard, 2 minutes 10,98 secondes, avait été réalisé à Berlin en juillet dernier.

«Mon objectif était de battre le record du monde une fois plutôt que deux et pas par une aussi grande marge. Ç'a donc été une grande surprise! J'imagine que j'étais prête pour ça. Je suis partie plus vite que d'habitude et l'adrénaline d'être en avant m'a aidée à rester en avant.»

Comme elle l'avait prédit au début de ce séjour européen, Rivard constate que sa forme ne cesse de s'améliorer.

«C'est une de mes forces et même si je suis fatiguée psychologiquement, on dirait que ça va de mieux en mieux. Je suis vraiment contente de nager aussi vite après trois semaines de compétition.»

Aurélie Rivard sera de retour sur les blocs de départ vendredi afin de prendre part au 100 m libre.