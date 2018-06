Ferrari confond Montréal et Toronto

Pas facile de différencier Montréal et Toronto. Du moins, pas pour l'écurie Ferrari!

À quelques jours du Grand-Prix du Canada, qui se tiendra ce weekend au circuit Gilles-Villeneuve de l'île Notre-Dame, l'écurie de Formule 1 a diffusé une séquence vidéo montrant la ville de Toronto et non celle de Montréal pour rappeler sa participation à l'épreuve sportive.

OUPS!

Ainsi, au début de la vidéo diffusée sur son compte Twitter, Ferrari montre, durant plusieurs secondes, une vue d'ensemble de la Ville Reine avec la tour CN visible en plein milieu du cadre.

L'inscription en lettres majuscules «Montréal, Canada» apparaît par-dessus l'image, avant de laisser place à diverses informations sur la ville accueillant la prochaine course au calendrier de la F1.

D'ailleurs, on va se le dire, on aurait préféré se faire confondre avec Paris... mais ça, c'est une autre histoire.

We are ready for Montréal! #CanadianGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/EiQd3YMq7O