Ferrari confond Montréal et Toronto

L'écurie de Formule 1 Ferrari a plutôt mal paru sur les réseaux sociaux, mardi, en diffusant une séquence vidéo montrant la ville de Toronto et non celle de Montréal pour rappeler sa participation au Grand Prix du Canada.

Ainsi, au début de la vidéo diffusée sur son compte Twitter, Ferrari montre durant plusieurs secondes une vue d'ensemble de la Ville Reine avec la tour CN visible en plein milieu du cadre. L'inscription en lettres majuscules «Montréal, Canada» apparaît par-dessus l'image, avant de laisser place à diverses informations sur la ville accueillant la prochaine course au calendrier de la F1.

We are ready for Montréal! #CanadianGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/EiQd3YMq7O