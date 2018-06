Carabins: un honneur pour Marie-Alex Bélanger

Agence QMI 05-06-2018 | 09h53

La joueuse de volleyball Marie-Alex Bélanger a ajouté l'honneur le plus prestigieux du sport universitaire canadien à sa collection en remportant le Prix BLG remis à l'athlète par excellence d'U SPORTS, toutes disciplines confondues, lundi, à Vancouver.

L'athlète de 25 ans met donc un terme à sa carrière universitaire en devenant la deuxième athlète dans l'histoire des Carabins à remporter le Prix BLG. C'est une autre volleyeuse des Bleus, Laetitia Tchoualack, qui avait réussi l'exploit en 2007-2008.

Kadre Gray, un joueur de basketball des Voyageurs de l'Université Laurentienne, a mérité l'honneur du côté masculin.

«Honnêtement, en voyant les vidéos de présentation des autres athlètes, je ne m'y attendais pas, mais c'est tellement plaisant, a indiqué Bélanger dans un communiqué. L'expérience entière était incroyable. Les huit athlètes en nomination ont été traités comme des rois et je suis vraiment contente de pouvoir faire rayonner le programme des Carabins. Je veux également partager ce prix avec toutes mes coéquipières et mes entraîneurs.»

«C'est un honneur énorme pour notre équipe et le programme des Carabins, a ajouté l'entraîneur-chef des Bleus, Olivier Trudel. Marie-Alex a toujours démontré qu'elle était une athlète exceptionnelle et l'ensemble du sport universitaire vient de le reconnaître.»

Étudiante en relations publiques, Bélanger est déjà membre de l'équipe nationale depuis quelques années. Cette année, elle a maintenu une moyenne de 3,98 attaques marquantes par manche, un sommet au sein du réseau canadien. En cinq saisons universitaires, elle a obtenu la meilleure moyenne par manche du circuit provincial à quatre reprises.