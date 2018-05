Contre toutes attentes, Charles Moreau rafle l'argent

Sportcom 03-05-2018 | 15h50

À sa première sortie en Coupe du monde de la saison, le paracycliste Charles Moreau a surpassé ses attentes. Le spécialiste du vélo à mains a raflé la médaille d'argent du contre-la-montre chez les H3 jeudi, à Ostende, en Belgique.

Le Victoriavillois a parcouru les 18 kilomètres de la course en 28 min 59,17 s pour terminer à 20,38 secondes du plus rapide, l'Italien Paolo Cecchetto. Federico Mestroni (+ 1:21,86), aussi de l'Italie, a complété le podium.

L'Ontarienne Shelley Gauthier a remporté l'autre médaille canadienne de la journée en mettant la main sur l'or chez les T1.

Une bonne gestion de l'effort récompensée

Trois fois sur le podium en Coupe du monde la saison dernière, la préparation de Charles Moreau pour la présente campagne allait bon train jusqu'à ce qu'il éprouve des ennuis de santé ce printemps. Depuis, il est plutôt en mode rattrapage.

«Je n'avais pas de très grandes attentes pour cette Coupe du monde. J'ai fait mes affaires, mais j'étais moins confiant que d'habitude. J'avais plus des objectifs de top 5 ou top 8 et je me suis concentré plus sur des objectifs en termes d'effort et de puissance», a dit Moreau, un peu surpris que la réalisation de ses objectifs personnels et ce premier test de la saison sur la scène internationale se concluent avec une médaille.

Également en action, l'Ontarien Joey Desjardins et l'Albertain Alex Hyndman ont respectivement terminé huitième et neuvième.

Les épreuves de contre-la-montre des classes C et en tandem seront au programme de la Coupe du monde d'Ostende vendredi. Mathieu Croteau-Daigle et son pilote Benoit Lussier, de même que la pilote Audrey Lemieux et sa partenaire Robbi Weldon seront de la course en tandem. Marie-Claude Molnar (C4) et Nicole Clermont (C5) seront les autres Québécoises en action.