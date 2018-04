Flèche wallonne : deuxième sacre en deux ans pour l'équipe de Karol-Ann Canuel

Agence QMI 18-04-2018 | 22h46

La Québécoise Karol-Ann Canuel a aidé sa coéquipière néerlandaise Anna van der Breggen, à remporter la 21e édition féminine de la Flèche wallonne mercredi, à Huy, en Belgique.

C'est la quatrième victoire en quatre ans pour la Néerlandaise. C'est aussi la deuxième fois d'affilée qu'elle gagne cette course tout en portant les couleurs de l'équipe Boels Dolmans.

« C'était une bonne course pour l'équipe. J'espère évidemment que nous allons pouvoir bien finir cela dimanche, mais pour l'instant on va profiter de cette victoire », a commenté Canuel qui participera à la course Liège-Bastogne-Liège dimanche.

Van Der Breggen s'est échappée dans les 200 derniers mètres et a devancé de 2 secondes la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (Cervélo-Bigla) et sa compatriote chez Boels Dolmans, l'Américaine Megan Guarnier.

Canuel, originaire d'Amos, a quant à elle pris le 22e rang, terminant la course avec un retard de 47 secondes sur sa coéquipière.

« Mon rôle était d'être certaine qu'Anna et Megan étaient les plus fraîches possible pour les dernières ascensions. Elles étaient nos deux cartes à jouer », a expliqué la Québécoise.

« En général, je suis satisfaite de la façon dont j'ai roulé. C'est certain qu'on veut toujours faire mieux, mais l'important c'est la victoire de l'équipe ! »

Julian Alaphilippe s'impose chez les hommes

Chez les hommes, l'Ontarien Michael Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) a terminé en 33e place. Il a franchi l'arrivée, accompagné d'un autre cycliste, en 4 h 54 min 59 s, après avoir parcouru les 198,5 kilomètres reliant Seraing à Huy.

Il a pris 1 minute 22 secondes de plus à terminer la course que le vainqueur, le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors, 4 h 53 min 37 s).

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar, +4 secondes) et le Belge Jelle Vanendert (Lotto Soudal, +6 secondes) ont grimpé sur les deuxième et troisième marches du podium.

De son côté, le Québécois Hugo Houle (Astana) a abandonné la course.