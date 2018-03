Patinage: la Canadienne Kaetlyn Osmond a été sacrée championne du monde

AFP 23-03-2018 | 17h55

MILAN | La Canadienne Kaetlyn Osmond a été sacrée championne du monde de patinage artistique pour la première fois de sa carrière, vendredi à Milan (Italie), où la championne olympique en titre, la jeune Russe Alina Zagitova, s'est effondrée.

Osmond (22 ans), médaillée d'argent mondiale il y a un an, a totalisé 223,23 points et devancé deux patineuses japonaises, Wakaba Higuchi (210,90) et Satoko Miyahara (210,08). Zagitova, grande favorite pour l'or en l'absence d'Evgenia Medvedeva, la double tenante du titre mondial blessée à un pied, a chuté trois fois lors de son programme libre et ne termine que cinquième (207,72), derrière l'Italienne Carolina Kostner (208,88).