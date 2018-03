Mark Arendz remporte la médaille de bronze

Agence QMI 13-03-2018 | 09h50

Le Canadien Mark Arendz a obtenu la médaille de bronze lors de l'épreuve de biathlon de 12,5 kilomètres disputée mardi aux Jeux paralympiques de Pyeongchang.

L'athlète de 28 ans a complété le parcours avec un temps de 35 min 54,70 s. Le Français Benjamin Daviet a triomphé en 35:25,30, devant l'Ukrainien Ihor Reptyukh (35:31,80). Arendz compte quatre médailles en carrière aux Jeux. Avec quatre courses encore au programme, il a répété exactement sa performance des Jeux de Sotchi. Il a aussi remporté plus tôt la médaille d'argent à Pyeongchang au 7,5 km.

«Je savais qu'il y avait des gars fatigués, donc j'ai foncé dès le début et essayé de mettre de la pression, a commenté dans un communiqué celui qui visait le premier titre paralympique de sa carrière après avoir été parfait au champ de tir dans ses trois premières rondes. J'ai décidé dans la dernière ronde [de tir] de jouer le tout pour le tout, de mettre le paquet et de viser la victoire. Malheureusement, j'ai raté une cible et cela a rendu la course très serrée et intéressante.»

Un geste trop rapide sur la gâchette du fusil a forcé le Canadien à effectuer un tour de pénalité de 150 m, ce qui a mis fin à ses espoirs de médaille d'or dans cette journée venteuse et chaude.

«Cela a vraiment été une chaude lutte toute la journée. J'ai pris la tête au début et j'avais un choix: viser l'or ou me contenter du podium. J'ai visé l'or et j'ai raté cette cible qui m'a coûté cher», a affirmé Arendz.

Par ailleurs, dans la classification féminine debout, la Canadienne Brittany Hudak a conclu le parcours de 10 km en cinquième place, en 39:42,00.

Les athlètes paralympiques neutres ont réussi un doublé chez les femmes. Ekaterina Rumyantseva a établi le temps à battre, soit 34:10,00. Anna Milenina a terminé deuxième en 35:30,00. L'Ukrainienne Liudmyla Liashenko a complété le podium féminin en 36:23,60.

L'Albertain Derek Zaplotinsky s'est classé 12e dans la course masculine de 12,5 kilomètres en ski-assis, affichant un chrono de 53:55,40.