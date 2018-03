Volleyball universitaire masculin: la fin d'un règne pour le Rouge et Or

Roby St-Gelais 09-03-2018 | 21h51

Après 12 ans à régner sur le volleyball universitaire québécois, le club masculin du Rouge et Or de l'Université Laval a trouvé meilleur que lui. Acculée au pied du mur devant ses partisans au PEPS, la troupe de Pascal Clément a dû s'avouer vaincue par balayage dans la finale l'opposant aux Carabins de Montréal, s'inclinant en quatre manches (25-22, 25-22, 22-25 et 25-22), vendredi soir.

Le Rouge et Or ne participera donc pas au championnat canadien (U Sports) qui se déroulera le week-end prochain (16 au 18 mars) à Hamilton. Pour les Carabins, il s'agit d'un premier titre provincial depuis la saison 2004-2005.

Les Lavallois semblaient encore croire à leurs chances d'égaler la marque dans cette finale au meilleur de trois rencontres, même après avoir perdu les deux premières manches du duel de vendredi. En avance 16-12 au quatrième set, les locaux ont cependant bousillé cinq chances au service sur six par la suite, ouvrant la porte aux Carabins pour qu'ils finissent le boulot.

L'entraîneur-chef du Rouge et Or ne s'est pas retrouvé dans une situation semblable au terme d'une finale puisque sa formation avait remporté 19 des 20 dernières bannières du RSÉQ.

«Ce n'est pas l'heure des bilans. Cela dit, le Rouge et Or est un programme d'excellence qui croit aux valeurs sportives et on croit également à pousser nos équipes vers l'excellence pour gagner [...] On a eu un paquet de malchances et de blessures. Je ne me plains pas, mais ce fut une année extrêmement difficile à ce niveau, a commencé par dire Clément.

«On n'a peut-être pas respecté ces valeurs d'excellence qui sont très exigeantes. On a peut-être des joueurs qui nous ont entrainés dans le champ et ce fut difficile pour nous de manoeuvrer ce niveau d'excellence durant la saison.»

Le nombre de blocs, seulement un pour sa bande après trois manches, l'agaçait particulièrement. «Tu ne peux pas espérer gagner avec un seul bloc au niveau universitaire, c'est inacceptable. Et j'ai l'impression que les gars ont tiré la plogue avant la fin. La stat nous bloc nous démontre qu'on n'avait ni les ressources, ni le caractère pour revenir», a débité le pilote du Rouge et Or.

Les centraux Hugo Léger et Jean-Philippe Desjardins en étaient à leurs derniers moments avec le Rouge et Or, qui accueillera l'an prochain la finale nationale sur son terrain. «Ça va nous prendre un groupe avec plus de caractère», a reconnu Clément, qui aura le temps de décanter.