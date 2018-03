Montréal, première ville sportive canadienne

Agence QMI 09-03-2018 | 17h05

Montréal arrive au premier rang des villes canadiennes pour l'accueil d'événements sportifs, a annoncé vendredi l'Alliance canadienne du tourisme sportif.

Les villes d'Edmonton, de Québec, d'Ottawa et de Vancouver suivent dans l'ordre. Ce classement a été établi grâce au nouvel Index canadien de l'impact sportif global (ISG Canada), développé en partenariat avec Sportcal.

«C'est une excellente nouvelle pour Montréal, a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Le tourisme sportif est un des segments du marché touristique qui connaît la plus forte croissance au Canada et dans le monde.»

«Tourisme Montréal compte poursuivre ses efforts pour bâtir un portefeuille d'événements à la hauteur du potentiel de la ville. Nous sommes convaincus que les grands événements sportifs constituent une excellente vitrine pour Montréal et engendrent des retombées économiques, touristiques et médiatiques importantes pour l'avenir de la métropole», a ajouté M. Lalumière.

Satisfaction à Québec

Du côté de la Vieille Capitale, on s'est dit heureux de cette troisième place au niveau national.

«Ce classement positif pour Québec vient confirmer notre savoir-faire et notre expertise en matière d'accueil et d'organisation d'événements sportifs», a souligné le président de Québec Destination affaires, Pierre-Michel Bouchard.

Cet index canadien place aussi Québec au cinquième rang dans deux autres catégories, soit celles de l'accueil d'événements sportifs nationaux et de l'accueil d'événements internationaux. Québec a accueilli 20 championnats nationaux et 18 événements sportifs internationaux en 2017.

À titre comparatif, Montréal a été le théâtre de 32 Nationaux et de 27 compétitions internationales.

Le nouvel index permettra aux villes du Canada de mieux comprendre les impacts de leurs manifestations sportives. Cet outil se base sur les championnats nationaux et les compétitions internationales tenus en 2017, ainsi que sur les événements nationaux et internationaux actuellement prévus pour 2018 et au-delà.

- Avec la collaboration de Jean-François Racine