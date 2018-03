Jeux paralympiques : Brian McKeever portera le drapeau canadien

Agence QMI 08-03-2018 | 10h08

Le parafondeur Brian McKeever sera le porte-drapeau de l'équipe canadienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang, a annoncé le Comité paralympique canadien, jeudi.

L'Albertain en sera d'ailleurs à ses cinquièmes Jeux en carrière, lui qui revendique 13 médailles, dont 10 d'or. L'homme de 38 ans a fait ses débuts paralympiques à Salt Lake City, en 2002, où il a remporté deux médailles d'or et une d'argent dans la catégorie des athlètes ayant une déficience visuelle.

«C'est toujours un honneur de représenter le Canada, et avoir la chance de le faire aux Jeux paralympiques est ce qui m'a incité à poursuivre ma carrière, a-t-il expliqué dans un communiqué. Nous, les athlètes, vivons notre vie par blocs de quatre ans et je suis très heureux d'être ici. [...] De nombreux athlètes de cette équipe ont accompli de grandes choses dans leurs sports respectifs et les autres captiveront l'attention du monde entier à ces Jeux. C'est un privilège de mener ces grands Canadiens dans le stade et une responsabilité que je ne prends pas à la légère!»

«Brian est l'un des athlètes que nous voulons faire connaître à tous les Canadiens pour qu'ils voient l'athlète accompli qu'il est», a ajouté le chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Pyeongchang, Todd Nicholson. C'est un ambassadeur fantastique du sport canadien sur la scène internationale depuis de nombreuses années et il continue de montrer que les athlètes paralympiques d'ici sont parmi les meilleurs au monde. »

En Corée du Sud, McKeever skiera avec les guides Graham Nishikawa et Russell Kennedy. La cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi. Les Jeux se dérouleront jusqu'au 18 mars et le Canada enverra 55 athlètes au total.