Plus de 25 000 personnes possiblement exposées aux oreillons à une compétition de cheerleading

Agence QMI 07-03-2018 | 16h23

DALLAS, Texas | Des dizaines de milliers de parents, athlètes et entraîneurs, incluant des Canadiens, ont possiblement été exposés aux oreillons, une maladie hautement contagieuse, lors d'une importante compétition de cheerleading qui s'est tenu à Dallas du 23 au 25 février.

Dans un communiqué, le département de la santé du Texas dit avoir avisé toutes les personnes ayant pris part à cette compétition qu'elles pourraient avoir été contaminées. Tous les participants sont invités à vérifier leurs symptômes dans les jours à venir, puisque le virus a une durée d'incubation allant de 12 à 25 jours.

Un porte-parole du département, Chris Van Deusen, a précisé au «Washington Post» que les participants à la compétition All-Star National Championship ont été exposés à une personne malade provenant d'un État autre que le Texas.

Selon l'association nationale de cheerleading des États-Unis, environ 23 655 athlètes de tous âges formant 1320 équipes et 2600 entraîneurs ont participé à la compétition. Ceux-ci provenaient de 39 États et de neuf pays. Des équipes de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ont notamment participé à la compétition, selon des feuilles de résultats.

Pratiquement éradiqués dans les pays développés grâce à la vaccination, les oreillons sont causés par un virus qui entraîne une inflammation des glandes salivaires. Le tiers des malades ne développent pas de symptômes, tandis que d'autres peuvent faire de la fièvre ou avoir des symptômes s'apparentant à un rhume, explique le ministère de la Santé du Québec sur son site internet.

Dans certains cas, le virus peut toutefois entraîner des complications, incluant une inflammation des testicules, des ovaires ou des seins, une méningite, une encéphalite ou une surdité temporaire. Le virus peut aussi, très rarement, causer une inflammation du pancréas, de l'arthrite, une inflammation de la glande thyroïde, la stérilité, l'atrophie des testicules, la surdité permanente ou la mort.