Une médaille pour faire oublier les déceptions Sébastien Toutant décroche le titre olympique de «Big Air»

Cette épreuve était présentée pour la toute première fois aux Jeux olympiques. Parmi les favoris de la compétition, le Québécois Maxence Parrot et le Saskatchewanais Mark McMorris ont dû se contenter des 9e et 10e rangs.

Au cours du duel face aux Suisses pour l'obtention du bronze, les représentants de l'unifolié n'ont jamais été en contrôle de la situation et ont subi un revers de 7-5. Depuis le retour de ce sport aux Jeux, soit à Nagano en 1998, jamais le Canada n'avait été écarté du podium, et ce, autant chez les hommes que chez les femmes.

Du côté du patinage de vitesse longue piste, les trois Canadiens en action ont conclu hors du top 10. Alexandre St-Jean, Vincent de Haître et Laurent Dubreuil ont fini dans l'ordre 11e, 19e et 25e de cette compétition remportée par le Néerlandais Kjeld Nuis.

Par ailleurs, le Canada a encore fini loin des meneurs en biathlon. Cette fois, Christian et Scott Gow, Macx Davies et Brendan Green ont pu montrer leur savoir-faire au relais masculin 4 x 7,5 km et ont pris le 11e rang avec un retard de plus de cinq minutes. Les Suédois ont triomphé, devant les Norvégiens et les Allemands.