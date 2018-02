«Nous voulions l'or», dit Jocelyne Larocque - Frustrée, elle enlève la médaille de son cou

Agence QMI 23-02-2018 | 01h24

AGENCE QMI | La déception était vive dans les rangs canadiens après la défaite en tirs de barrage contre les Américaines, hier.

Peut-être aucune joueuse n'était plus atterrée que Jocelyne Larocque. Après que les responsables aient remis les médailles d'argent aux représentantes de l'unifolié, la défenseure a rapidement enlevé la breloque de son coup pour plutôt la tenir dans sa main.

Un geste peu apprécié par certains partisans américains, qui ne se sont pas gênés pour lui crier de la remettre.

« C'était difficile. Nous voulions l'or », a dit Larocque au Globe and Mail, pour expliquer son refus de porter la médaille.

La joueuse de 29 ans originaire du Manitoba n'était pas prête à accepter qu'une deuxième place pouvait être considérée comme un succès. « Peut-être avec du recul, mais pas en ce moment », a-t-elle laissé tomber.

Un responsable de la Fédération internationale de hockey sur glace est ensuite venu expliquer à Larocque qu'elle devait porter sa médaille, selon le quotidien torontois. On ne sait toutefois pas si elle l'a enfilée.

Vives réactions et des excuses

Le geste de Larocque n'est pas passé inaperçu. La nouvelle était même en manchette du site du Daily Mail. Les réactions sur les réseaux sociaux étaient nombreuses.

En fin de soirée, Larocque a présenté des excuses par l'entremise de Hockey Canada.

« Je veux m'excuser au CIO, à la FIHG, au comité d'organisation des JO de Pyeongchang, au Comité olympique canadien, à Hockey Canada et surtout à mes coéquipières et à nos partisans d'avoir retiré ma médaille d'argent de mon cou lorsqu'elle m'a été remise.

« À ce moment, j'étais déçue du résultat du match et mes émotions ont pris le dessus. Je ne voulais pas manquer de respect - ce fut un honneur de représenter mon pays et de gagner une médaille pour le Canada.

« Je prends au sérieux mon rôle de modèle pour les jeunes filles et de représentante de mon pays. Mon geste n'a pas bien démontré les valeurs de mon équipe, de moi-même et de ma famille et, pour cela, je suis vraiment désolée. »