Jeux olympiques: un peu de joie pour le Canada

Agence QMI 21-02-2018 | 21h29

La délégation canadienne des Jeux olympiques de Pyeongchang a pu se réjouir de la médaille de bronze de Kaillie Humphries et de Phylicia George en bobsleigh à deux, mercredi, ainsi que de la victoire de l'unifolié contre les Finlandais en quart de finale du tournoi de hockey masculin.

Humphries a ajouté un autre chapitre à un parcours olympique glorieux, elle qui avait remporté l'or à l'épreuve du bob à deux au cours des deux derniers Jeux. Son duo a remis un chrono total de 3 min 22,89 s pour terminer derrière les Allemandes Lisa Buckwitz et Mariama Jamanka (3:22,45), ainsi que les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs (3:22,52).

Pourtant, le tandem canadien occupait le cinquième rang à mi-chemin de la compétition. Par ailleurs, les duos d'Alysia Rissling et Heather Moyse (3:23,63), ainsi que de Christine De Brun et Melissa Lotholz (3:23,89) ont fini respectivement sixième et septième.

Pour ce qui est des hockeyeurs du pays, ils ont soutiré un gain de 1-0 à la Finlande grâce à un but de Maxim Noreau et aux 15 arrêts de Kevin Poulin, venu en relève à Ben Scrivens. La troupe de l'entraîneur-chef Willie Desjardins affrontera les Allemands en demi-finale.

Pas de podium à la poursuite

En patinage de vitesse longue piste, les Canadiennes ont perdu la finale B de la poursuite par équipes contre les Américaines et ont fini quatrièmes. Le groupe formé d'Ivanie Blondin, de Josie Morrison et d'Isabelle Weidemann a été battu par 0,45 à la ligne d'arrivée pour échapper le bronze. Le Japon a mérité l'or en défaisant les Pays-Bas en finale A.

Au ski de fond, le duo d'Alex Harvey et de Len Valjas a pris la huitième place de l'épreuve du sprint par équipes, en vertu d'un retard de 35,60. Les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Hoesflot Klaebo (15:56,26) ont eu le meilleur devant les représentants russes Denis Spitsov et Alexander Bolshunov (+1,71), ainsi que les Français Maurice Manificat et Richard Jouve (+2,02).

L'équipe nationale de curling féminin a battu les Athlètes olympiques de Russie 9-8 pour conclure son tournoi avec un décevant dossier de 4-5.

En finale du «Big Air» chez les femmes, les Canadiennes Spencer O'Brien et Laurie Blouin ont respectivement terminé neuvième et 12e. L'Autrichienne Anna Gasser a réalisé un saut parfait à sa troisième tentative, bon pour 96 points, pour arracher la médaille d'or à l'Américaine Jamie Anderson.

Finalement, les Canadiennes Marielle Thompson, Kelsey Serwa et Brittany Phelan se sont pour leur part respectivement classées première, deuxième et troisième de la ronde préliminaire de ski cross.