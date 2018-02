Jeux olympiques: un peu de joie pour le Canada

Agence QMI 21-02-2018 | 15h42

La délégation canadienne des Jeux olympiques de Pyeongchang a pu se réjouir de la médaille de bronze de Kaillie Humphries et de Phylicia George en bobsleigh à deux, mercredi, ainsi que de la victoire de l'unifolié contre les Finlandais en quart de finale du tournoi de hockey masculin.

Humphries a ajouté un autre chapitre à un parcours olympique glorieux, elle qui avait remporté l'or à l'épreuve du bob à deux au cours des deux derniers Jeux. Son duo a remis un chrono total de 3 min 22,89 s pour terminer derrière les Allemandes Lisa Buckwitz et Mariama Jamanka (3:22,45), ainsi que les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs (3:22,52).

Pourtant, le tandem canadien occupait le cinquième rang à mi-chemin de la compétition. Par ailleurs, les duos d'Alysia Rissling et Heather Moyse (3:23,63), ainsi que de Christine De Brun et Melissa Lotholz (3:23,89) ont fini respectivement sixième et septième.

Pour ce qui est des hockeyeurs du pays, ils ont soutiré un gain de 1-0 à la Finlande grâce à un but de Maxim Noreau et aux 15 arrêts de Kevin Poulin, venu en relève à Ben Scrivens. La troupe de l'entraîneur-chef Willie Desjardins affrontera les Allemands en demi-finale.

Pas de podium à la poursuite

En patinage de vitesse longue piste, les Canadiennes ont perdu la finale B de la poursuite par équipes contre les Américaines et ont fini quatrièmes. Le groupe formé d'Ivanie Blondin, de Josie Morrison et d'Isabelle Weidemann a été battu par 0,45 à la ligne d'arrivée pour échapper le bronze. Le Japon a mérité l'or en défaisant les Pays-Bas en finale A.

Au ski de fond, le duo d'Alex Harvey et de Len Valjas a pris la huitième place de l'épreuve du sprint par équipes, en vertu d'un retard de 35,60. Les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Hoesflot Klaebo (15:56,26) ont eu le meilleur devant les représentants russes Denis Spitsov et Alexander Bolshunov (+1,71), ainsi que les Français Maurice Manificat et Richard Jouve (+2,02).

Finalement, l'équipe nationale de curling féminin a battu les Athlètes olympiques de Russie 9-8 pour conclure son tournoi avec un décevant dossier de 4-5.