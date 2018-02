Victoire de Virtue-Moir : la France n'est pas contente

Agence QMI 20-02-2018 | 10h47

Le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, estime que les patineurs artistiques de son pays Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été désavantagés en raison des notes accordées par une juge canadienne lors de l'épreuve de danse.

Médaillés d'argent avec un total de 205,28 points, le duo de l'Hexagone a terminé tout juste derrière les vainqueurs, Scott Moir et Tessa Virtue (206,07), du Canada. Aussi, Gailhaguet et certains médias français ont tôt fait de souligner la présence de la présidente de Patinage Canada, Leanna Caron, au sein du groupe d'évaluateurs durant les programmes court et libre de la compétition.

D'ailleurs, ils ont noté que Caron avait été la juge ayant été la plus sévère à l'égard de Papadakis et de Cizeron et ce, au cours des deux étapes de l'événement. Pour leur programme libre, les Français ont reçu 119,10 points de la part de la juge de l'unifolié, comparativement à 124,40 pour les champions. Précédemment, les médaillés d'argent avaient obtenu une note de 78,70 de la même juge pour leur performance courte.

«Un juge hier [lundi] ne s'est pas comporté correctement en mettant les Français à la huitième place», a commenté Gailhaguet au site du média français 20 Minutes.

Des choses à revoir?

Pour sa part, la directrice technique nationale adjointe de la FFSG, Katia Krier-Bayer, a dénoncé certaines failles dans la réglementation entourant la nomination des juges.

«Déontologiquement, nous, la France, on pense que c'est choquant, [...] mais elle a le droit de le faire. Il n'y a rien dans le règlement qui l'interdise d'être dans le jury. Elle utilise le règlement au bénéfice du Canada. On peut se poser la question, est-ce vraiment bien déontologiquement que la présidente de la fédération canadienne juge les patineurs canadiens dans une épreuve olympique?», s'est-elle interrogée.

«Le juge américain a été mis face à cette situation et n'a pas accepté» de faire partie du jury, a d'ailleurs précisé Nelson Monfort, analyste au même site internet. La pratique est légale, mais niveau éthique et du fair-play, on repassera.»

Par ailleurs, un juge française était en fonction pour le programme court et a donné une note de 82,10 au duo de son pays, soit le plus haut total. Cependant, elle ne faisait pas partie des officiels du programme long. De plus, la meilleure note et la moins bonne accordée par les juges étaient déduites du total de chaque équipe.