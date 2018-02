Dossier du «franglais»: Hockey Canada sort de son silence

Agence QMI 20-02-2018 | 09h03

Hockey Canada a émis un communiqué de presse afin de clarifier quelque peu sa position concernant la prononciation des noms de ses joueurs aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Par le biais d'une chronique diffusée lundi dans «Le Journal de Montréal», le journaliste Mathieu Boulay avait critiqué la fédération nationale, précisant qu'un de ses dirigeants, Bayne Pettinger, avait demandé à la Fédération internationale de hockey sur glace que les noms des hockeyeurs canadiens soient prononcés à l'anglaise, et ce, même si certains d'entre eux ont une consonance francophone.

Or, Hockey Canada a répliqué en ces mots.

«Dans le cadre d'événements internationaux, Hockey Canada fournit un guide de prononciation établi en fonction de la manière dont les joueurs prononcent leurs noms tant auprès des médias de diffusion qu'auprès du personnel responsable du déroulement des matchs sur place. Il arrive à l'occasion que les prononciations soient revues à la demande des personnes visées ou au besoin», a indiqué l'organisation concernée, tout en ajoutant à son message une vidéo dans laquelle tous les porte-couleurs de l'équipe masculine prononcent leur nom.

«Hockey Canada est une organisation bilingue qui représente des membres d'un océan à l'autre à l'autre et qui est fière de mener ses activités et d'offrir ses services dans les deux langues officielles, a-t-elle aussi déclaré. Elle respecte tous les joueurs, leur provenance et leur culture et fait de son mieux pour veiller à ce que les noms des joueurs soient prononcés conformément à la préférence de chacun.»

La veille, «Le Journal de Montréal» avait également rapporté les propos du descripteur des matchs de la chaîne TVA Sports Sébastien Goulet - celui-ci agit comme annonceur-maison à l'aréna de Gangneung pendant les Jeux de Pyeongchang -, qui mentionnait que les noms de Derek Roy, Rene Bourque et Marc-André Gragnani devaient être dits à l'anglaise aux yeux des responsables.

«Pour la deuxième rencontre à l'aréna de Gangneung, on m'a demandé d'angliciser ces trois noms de famille à la demande de Hockey Canada, avait affirmé M. Goulet. C'est de la manière qu'on veut qu'on les nomme.»