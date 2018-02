Des hauts et des bas pour le Canada

Agence QMI 19-02-2018 | 13h22

La délégation canadienne des Jeux olympiques de Pyeongchang a connu des dernières heures en demi-teinte, lundi, savourant la médaille d'or des bobeurs Justin Kripps et Alexander Kopacz, ainsi qu'une victoire en demi-finale du tournoi de hockey féminin, mais en déplorant une certaine déception en patinage de vitesse longue piste.

Ainsi, Kripps et Kopacz ont procuré à leur pays une 17e médaille depuis le début des Jeux, et ce, même s'ils ont terminé ex aequo avec un duo allemand à l'épreuve du bobsleigh à deux. Les deux représentants de l'unifolié ont conclu leurs quatre descentes avec un temps de 3 min 16,86 s, tout comme Francesco Friedrich et Thorsten Margis. Les Lettons Oskars Melbardis et Janis Strenga (3:16,91) ont obtenu le bronze.

Pour le Canada, il s'agissait d'une troisième médaille en bob à deux masculin. Pierre Lueders et Dave MacEachern avaient gagné l'or à Nagano, en 1998. Entraîneur de l'actuelle formation sud-coréenne, Lueders avait ajouté l'argent à Turin, en 2006, aux côtés de Lascelles Brown.

Justement, Brown et son coéquipier Christopher Spring ont fini au 10e rang, lundi, tandis que Nick Poloniato et Jesse Lumsden ont pris la huitième place.

Des joies et des pleurs

À l'Ovale de Gangneung, les Québécois Alex Boisvert-Lacroix (11e) et Laurent Dubreuil (18e) ont fini hors du podium à l'épreuve du 500 mètres, à l'image de leur compatriote Gilmore Junio, 17e au final de la compétition remportée par le Norvégien Havard Lorentzen en 34,41 s.

Pendant ce temps, Ivanie Blondin, Josie Morrison et Isabelle Weidemann ont permis au relais canadien de se tailler une place en demi-finale du relais féminin longue piste. Dans le carré d'as, elles se mesureront aux Néerlandaises.

En curling, le Canada a continué d'obtenir des résultats mitigés. Les hommes ont subi un troisième revers d'affilée, s'inclinant 9-7 contre les États-Unis, et se retrouvent avec une fiche de 4-3. À l'image de leurs homologues féminines, les joueurs de l'équipe du skip Kevin Koe auront fort à faire pour atteindre les demi-finales.

Par ailleurs, la formation nationale de hockey féminin a rossé les Athlètes olympiques de Russie 5-0 en demi-finale et affronteront les États-Unis au tour ultime, jeudi (mercredi, heure du Québec).