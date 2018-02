Un rendez-vous raté pour Kevin Lalande

Benoît Rioux 19-02-2018 | 11h20

Le gardien Kevin Lalande aurait bien souhaité conclure sa carrière avec une participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang avec le Bélarus, mais le destin en a voulu autrement.

Ironiquement, c'est un but en fusillade du Slovène Anze Kopitar, grande vedette des Kings de Los Angeles, qui l'a privé de cet objectif.

«Pour nous, d'avoir eu à jouer contre Anze Kopitar et d'autres joueurs de la Ligue nationale [LNH] pendant le tournoi de qualification, qu'on le veuille ou non, ç'a fait la différence», a résumé l'ancien gardien du Dynamo de Minsk, qui a obtenu la citoyenneté bélarusse en 2012.

Aux présents Jeux de Pyeongchang, le gardien franco-ontarien n'y est pas. Kopitar non plus d'ailleurs. Les joueurs de la LNH sont effectivement absents, mais ils ont eu le temps de contrecarrer les plans de plusieurs athlètes pendant les qualifications, en septembre 2016. Or, le Bélarus n'avait que peu de renfort en provenance de la LNH.

La situation est fâcheuse pour Lalande, d'autant plus que le tournoi olympique s'annonce bien ouvert. La Slovénie a notamment un intéressant parcours.

Accrocher ses jambières

Sur une note personnelle, Lalande avait subi une commotion cérébrale au premier match du tournoi de qualification, de sorte qu'il n'était pas devant le filet lors du match décisif contre les Slovènes.

«C'était dur de regarder le match», s'est-il souvenu.

Lalande en était alors à une quatrième commotion en cinq ou six ans. Si son état de santé l'a ultimement forcé à annoncer sa retraite du hockey professionnel à 30 ans, plus tôt ce mois-ci, Lalande assure qu'il aurait prolongé sa carrière jusqu'à Pyeongchang, advenant une qualification du Bélarus.

Rêver sur le tard...

Malgré tout, Lalande n'éprouve aucune amertume à regarder les matchs de hockey des Jeux de Pyeongchang.

«Ç'aurait été une très belle expérience de jouer aux Jeux olympiques, mais ça n'a jamais été un rêve, ni même une pensée pour moi quand j'étais jeune, a-t-il affirmé. De façon réaliste, j'étais au Canada et je devais donc être aussi bon que Patrick Roy, Martin Brodeur ou Roberto Luongo pour y arriver. Je n'ai pas de gêne à dire que ç'aurait été très difficile pour moi de faire partie de l'équipe canadienne, surtout avec les joueurs de la LNH. Quand j'ai eu la chance d'avoir la citoyenneté bélarusse, c'est là que j'ai commencé à penser aux Jeux olympiques.»

Avec l'exclusion des joueurs de la LNH, aurait-il pu batailler pour un poste avec Ben Scrivens, Kevin Poulin et Justin Peters devant le filet du Canada? Peut-être, mais on ne pouvait prévoir un tel concours de circonstances.

Une deuxième chance?

Au présent tournoi olympique, Lalande apprécie que certains joueurs pourraient en profiter pour se démarquer et obtenir une nouvelle chance dans la LNH.

À propos de sa propre carrière, le gardien affirme qu'il avait lui-même obtenu cette «deuxième chance», en 2015, quand il avait participé au camp d'entraînement du Wild du Minessota. Devancé dans l'organigramme par trois gardiens (Devan Dubnyk, Darcy Kuemper et Niklas Backstrom), il avait finalement préféré conclure un contrat de trois ans avec le club de Minsk plutôt que de se retrouver dans la Ligue américaine. Repêché au cinquième tour par les Flames de Calgary en 2005, il avait déjà donné dans les mineures, pendant trois saisons, avec les Wranglers de Las Vegas, les Flames de Quad City et le Crunch de Syracuse.

Une belle aventure

Lalande ne regrettera jamais ses décisions. Jamais non plus il n'oubliera ces années passées dans la Ligue continentale de hockey et avec l'équipe nationale du Bélarus.

Son souvenir le plus cher? «Les Championnats mondiaux de 2014 avaient lieu à Minsk, c'était fou dans la ville, a rappelé Lalande. Et c'est là que je me suis établi avec l'équipe du Bélarus.»

Malgré une défaite de 3-2 en quart de finale contre la Suède, Lalande avait effectivement connu un tournoi exceptionnel en accordant seulement cinq buts en quatre parties. Ce fut le début d'une grande aventure, une aventure qui aurait pu se conclure aux Jeux olympiques.