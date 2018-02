Olivier Rochon termine 5e

Sportcom 18-02-2018 | 10h06

Olivier Rochon y était presque. Il s'en est fallu de peu pour que le sauteur acrobatique québécois monte sur le podium, dimanche, aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a cependant terminé l'épreuve au cinquième échelon.

L'Ukranien Oleksandr Abramenko a décroché les grands honneurs de la super finale en totalisant 128,51 points, ce qui fut tout juste suffisant pour devancer le Chinois Jia Zongyang, deuxième avec 128,05 points. L'Athlète olympique de Russie Ilia Burov (122,17 points) a complété le podium.

«Une médaille olympique, ça aurait été "le fun", mais une cinquième place à mes premiers Jeux olympiques, ça se prend très bien. Je suis surtout fier de la progression et de tout le travail que j'ai fait pour me rendre là. C'est une médaille d'or pour moi», a mentionné le Gatinois.

La soirée du skieur québécois se déroulait selon le plan prévu. D'abord quatrième de la première finale, puis deuxième de la suivante, il ne lui restait qu'à réussir son dernier saut en super finale.

«J'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire. Tout le travail fait pendant quatre ans, c'était pour me rendre à ce moment», a-t-il affirmé.

Olivier Rochon faisait face à deux options. Exécuter un saut plus facile au coefficient de difficulté moins élevé ou tenter le tout pour le tout en essayant pour la première fois en compétition un nouveau saut.

Cela fait presque quatre ans que Rochon préparait sur les rampes d'eau son tendu, triple vrille, vrille (back lay, triple full, full) en vue de ce grand moment et il l'avait déjà atterri sur la neige cet hiver. Ce n'était pas pour le remiser encore jusqu'aux prochains Jeux olympiques.

Malheureusement, son dos a touché le sol à l'atterrissage, anéantissant ses chances de monter sur le podium. «Je suis allé "all out" et j'ai tout donné. J'avais trop de rotation. Dans la triple vrille, c'est beaucoup au "feeling", car on ne voit pas beaucoup. J'avais une décision à prendre en une fraction de seconde», a expliqué celui qui a reçu 98,11 points de la part des juges.

Un legs canadien

Rochon a été le seul compétiteur à présenter un tendu, triple vrille, vrille dimanche soir. Aucun de ses adversaires n'a, non plus, tenté une rotation à trois vrilles.

En ajoutant cette manoeuvre à sa fiche, Rochon veut poursuivre la tradition de l'Albertain Warren Shouldice, vainqueur des Championnats du monde de 2011 grâce à ce saut.

«De l'avoir essayé permet de montrer à tout le monde que le Canada est encore une force en saut acrobatique. Ce n'est pas fini.»

Ses Jeux terminés, Rochon s'accordera maintenant une pause, mais il reviendra sur ses skis pour un prochain cycle olympique. «Je deviens plus vieux. La façon de m'entraîner changera un peu, mais ça sera à voir après mes vacances.»